14 osób, w tym dziesięciu policjantów, zostało rannych w Paryżu podczas pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Podczas akcji trzy radiowozy uderzyły w uciekający samochód, skutecznie go unieruchamiając. W pojeździe, oprócz kierowcy, było trzech pasażerów w wieku 19, 22 i 30 lat.

Do policyjnego pościgu ulicami stolicy Francji doszło przed godz. 6 rano w sobotę w jednej z południowych dzielnic Paryża. Kierowca nie zatrzymał pojazdu, przejeżdżając na czerwonym świetle - przekazała agencja AFP.

Wówczas policja wezwała go do zatrzymania się i poddania kontroli. Kierowca nie zastosował się do poleceń i rozpoczął ucieczkę.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za autem. Podczas akcji trzy policyjne radiowozy uderzyły w uciekający samochód. Ostatecznie udało zatrzymać się kierowcę.

Francja. Dziesięciu policjantów rannych w pościgu za kierowcą w Paryżu

Lekko rannych zostało 10 policjantów oraz kierowca i trzech pasażerów ściganego pojazdu w wieku 19, 22 i 30 lat. Wszystkie poszkodowane osoby zostały już wypisane ze szpitala.

Prefekt stołecznej policji Laurent Nunez przekazał, że w 2024 r. w aglomeracji Paryża odnotowano 2300 odmów wykonania policyjnych poleceń, z czego 40 proc. miało miejsce w godzinach nocnych.