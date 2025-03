Od niedzieli duża zmiana w pogodzie. "Będzie w kratkę"

- Najbliższe dni w pogodzie będą umiarkowanie ciepłe, ale z zachmurzeniami i wiatrem - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

W sobotę na północy i na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. W pozostałej części kraju pogoda słoneczna, możliwe niewielkie zachmurzenia na zachodzie.

- Najzimniej będzie na Wybrzeżu, tam temperatura wyniesie zaledwie 7-9 st. C. - dodał synoptyk. Na północnym wschodzie prognozuje się około 11 st. C., w centrum - do 14 st. C. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam możliwe temperatury do 17 st. C.

Najsilniejszy wiatr będzie nad morzem - do 60 km/h. W pozostałej części Polski wiatr do 50 km/h. - Wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura będzie w rzeczywistości niższa - zaznaczył synoptyk IMGW.

Prognoza pogody. Będzie umiarkowanie ciepło. Możliwe miejscowe zachmurzenie

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Większe zachmurzenie możliwe w południowej i południowo-wschodniej części kraju - na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Na południu prognozowany jest słaby deszcz, wysoko w Tatrach można spodziewać się niewielkich opadów śniegu.

- W nocy z soboty na niedzielę nie spodziewamy się już przymrozków na dużym obszarze - poinformował synoptyk Michał Ogrodnik.

Przymrozki możliwe są na północnym-wschodzie i na Suwalszczyźnie. Przy gruncie możliwy jest tam spadek temperatury to około -3 st. C. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami do niedzieli 23 marca w powiatach: gołdapskim, suwalskim, sejneńskim, augustowskim, ełckim i oleckim.

- W kolejnych dniach pogoda będzie "w kratkę", czeka nas na przemian deszcz i słoneczna pogoda - zaznaczył synoptyk.

"Sobota będzie ostatnim tak bardzo słonecznym dniem w tym tygodniu, od jutra już więcej chmur i opadów deszczu, szczególnie na wschodzie kraju" - napisano w mediach społecznościowych IMGW.

Pogoda "w kratkę". Prognoza na najbliższe dni

- Niedziela najładniejsza będzie na północy Polski, bo tutaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane - powiedział synoptyk. W pozostałej części kraju, za wyjątkiem zachodu, zachmurzenie będzie duże. Prognozuje się deszcz, który padał będzie w centralnej i wschodniej części kraju. Wysoko w Tatrach możliwy śnieg.

W niedzielę najchłodniej będzie nad morzem, ok. 8-10 st. C. W centrum ok. 11 st. Najcieplej na Ziemi Lubuskiej, tam do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w Karpatach okresowo silny. Wiatr z kierunków południowych i południowo-wschodnich.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie w całym kraju pochmurna. W całej Polsce będzie padał deszcz. Najwięcej deszczu, do 10 mm, prognozuje się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i we wschodniej części Mazowsza. Temperatura od 3-4 st. C. na północy, do 5-7 st. C. w pozostałej części kraju. Na południowym wschodzie do 8 st. C.