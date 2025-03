Godzina dla Ziemi WWF to globalna inicjatywa, która jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Co roku w "symbolicznym geście troski" o naszą planetę gasimy światła w domach, a instytucje publiczne wygaszają oświetlenie swoich budynków.



W tym roku Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się w sobotę 22 marca. Symboliczne zgaszenie świateł nastąpi o godzinie 20:30 i potrwa do 21:30. Polska weźmie w tej akcji udział po raz 18. - na całym świecie będzie to 19. taka akcja.

Godzina dla Ziemi. Zgasną iluminacje na państwowych budynkach

Stołeczny ratusz poinformował, że akcja objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W czasie trwania "godziny dla Ziemi" światła zgasną m.in. na Pałacu Kultury i Nauki czy wokół murów obronnych Starego Miasta.



Jednak w akcje włączyła się nie tylko Warszawa, ale także blisko 50 innych miast. "To tylko symboliczne wyłączenie świateł, ale skłaniające do przemyśleń. Współczesna cywilizacja zużywa mnóstwo energii, dlatego do podjęcia akcji zapraszane są korporacje i zakłady produkcyjne. Ale może się w nią włączyć każdy" - przypomniał Zielony Wrocław.

"Tegoroczną edycję Godziny dla Ziemi WWF w Polsce dedykujemy potrzebie ochrony różnorodności biologicznej (...). Bioróżnorodność jest kluczowa dla stabilności ekosystemów i ich zdolności do adaptacji w zmieniających się warunkach. Utrzymanie jej wysokiego poziomu jest niezbędne dla przetrwania życia na Ziemi i bezpieczeństwa ludzi - przyroda bowiem pomaga skutecznie zapobiegać suszom, powodziom, a także zmniejszać uciążliwe skutki coraz częstszych fal upałów" - podało z kolei miasto Pruszków podkreślając, że liczy na udział mieszkańców w wydarzeniu.



Jednak na obywatelach miastach się nie kończy. Swój udział potwierdziły także instytucje państwowe, w tym m.in. Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Co z nadwyżką energii? Ostrzeżenie przed niszczeniem systemu

Pomysł chociaż brzmi szczytnie, wzbudza mieszane emocje. Dr inż. Marcin Szczygieł z Politechniki Śląskiej w rozmowie z PAP przekazał, że wielkoskalowe wyłączenie odbiorników energii elektrycznej na godzinę jest szkodliwe dla infrastruktury systemu elektroenergetycznego.



- Choć w ciągu tej godziny nie będziemy zużywać energii, to elektrownie i tak pracują cały ten czas, produkując energię, przez co będziemy mieli jej chwilową i niezagospodarowaną nadwyżkę. Elektrownie są przygotowane na taką sytuację, lecz obniżenie produkcji energii wiąże się z obniżeniem sprawności bloku energetycznego, co z kolei prowadzi do pogorszenia wskaźników ekonomicznych i emisji jednostkowych - zauważył.

- Poza tym, przez ponowne włączenie wielu odbiorników po tej godzinie, w jednym momencie, spowodujemy gwałtowny skok poboru mocy, co również negatywnie odbija się na stabilności pracy systemu - tłumaczył Szczygieł.



Według niego koki napięcia w sieci przyspieszają proces starzenia się odbiorników. Dodał, że nagły pobór energii w dużym udziale np. miasta, może spowodować zakłócenia pracy systemu.



- Dlatego, jeśli chcemy naprawdę zaoszczędzić energię elektryczną, lepiej byłoby na co dzień rozsądnie gospodarować nią. Odnoszę jednak wrażenie, że obecnie, gdy energii mamy dużo, a często w nadmiarze, zapominamy o jej oszczędzaniu w codziennych nawykach - skwitował.

Światowy Dzień Wody. "Ochrona lodowców to strategia przetrwania"

W tym wyjątkowym dla planecie dniu warto także pamiętać o oszczędzaniu wody, ponieważ 22 marca obchodzimy również Światowy Dzień Wody. "Tematem tegorocznego święta jest "Ochrona lodowców". Lodowce są kluczowym źródłem wody na Ziemi. Do 2050 roku może zniknąć nawet co trzeci lodowiec z listy UNESCO" - powiadomił IMGW.

ONZ przypomniała, że lodowce topnieją szybciej niż kiedykolwiek. "W miarę jak planeta robi się cieplejsza, nasz zamrożony świat kurczy się, co sprawia, że cykl wodny staje się coraz bardziej nieprzewidywalny. Dla miliardów ludzi zmiany w przepływie wód roztopowych powodują powodzie, susze, osuwiska i wzrost poziomu mórz" - wytłumaczono w udostępnionym komunikacie.



Podkreślono w nim, że "ochrona lodowców to strategia przetrwania". Organizacja zachęciła do współpracy, aby wspólnymi wysiłkami zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zarządzać wodą roztopową w sposób bardziej zrównoważony dla ludzi i planety.