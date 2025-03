Włodzimierz Czarzasty o głosowaniu w Sejmie. "Trzeba być idiotą"

Jak dodał, Konfederacja i PiS chcieli zablokowania pieniędzy na bezpieczeństwo. - Konfederacja z Mentzenem na czele, PiS z tym Nawrockim chcieli zablokować w UE pieniądze na to, wiec niech nie opowiadają po prostu bzdur - stwierdził w programie "Graffiti".

- Trzeba być debilem i idiotą, żeby być przeciwko temu - podkreślił.

- My chcemy, żeby w warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim, żeby się pojawił pas i żeby ci ludzie byli bezpieczni - zaznaczył.

Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. "To jest niesprawiedliwe"

Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do projektu obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Jak zaznaczył, "nie jest to ustawa rządowa, nie byliśmy w tej sprawie konsultowani".

- To jest niesprawiedliwe (...) druga sprawa, to spowoduje odpływ 6 mld złotych z pieniędzy na służbę zdrowia - podkreślił Czarzasty.

- Żeby NFZ się spiął, będzie potrzebna decyzja o przesunięciu pieniędzy z funduszu medycznego. To jest fundusz, z którego się leczy dzieci z nowotworami - dodał.

Przyznał przy tym, że jeśli dojdzie do "zubożania NFZ" to może dojść do "upadku szpitali", które według polityka i tak są zadłużone. - My się nie zgadzamy, bo nie chcemy zapaści w służbie zdrowia - stwierdził.

Uchwała o rezolucji ws. Tarczy Wschód. Przeciwko PiS i Konfederacja

W czwartek Sejm głosował nad projektem uchwały powstałej z inicjatywy Donalda Tuska. Dokument zakładał pełne poparcie dla zapisów rezolucji PE z 12 marca. W treści stwierdzono, że za szczególnie istotny Sejm uznaje zapis dotyczący programu Tarcza Wschód.

Przeciwni rezolucji byli m.in. europosłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.



Posłowie PiS złożyli w Sejmie także własny projekt uchwały, wzywający rząd do wycofania poparcia dla rezolucji PE i podjęcia działań na rzecz wzmocnienia krajowej polityki obronnej, w tym ścisłej współpracy w ramach NATO.

