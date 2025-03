Prokuratura wskazuje, że w związku z zarzutem dla Mariusz Błaszczaka, politykowi grozi "odpowiedzialność karna od roku do lat 10". Chodzi o ujawnienie klauzulowanych dokumentów. - Pan poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu - przekazał podpułkownik Marcin Maksjan z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W piątek Prokuratura Okręgowa przekazała, że Mariusz Błaszczak usłyszał zarzut i został przesłuchany w charakterze świadka.

- Pan poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia. Krótkie. Odpowiadał na pytania swoich obrońców, nie chciał odpowiadać na pytania prokuratura - relacjonował podpułkownik Marcin Maksjan z wydziału wojskowego warszawskiej prokuratury.

Dodał, że wobec Błaszczaka nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych.

Zarzut dla Mariusz Błaszczaka. "Odpowiedzialność karna do 10 lat"

- Prokuratura zarzuca panu Mariuszowi Błaszczakowi, że jako minister obrony narodowej w lipcu 2023 przekroczył swoje uprawnienia i wydał decyzję o zniesieniu klauzuli tajności (…) z bardzo wrażliwych dokumentów - mówił Maksjan.

- Jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to mamy do czynienia z dwoma czynami. Art. 231 par. 2 Kodeksu karnego i art. 265 par. 1 Kodeksu karnego. Za popełnienie tego przestępstwa grozi odpowiedzialność karna od roku do lat 10 - dodał śledczy.

Mariusz Błaszczak zniósł klauzule "Ściśle Tajne" oraz "Tajne"

Jak wskazuje prokuratura, 31 lipca 2023 roku Błaszczak zniósł klauzule "Ściśle Tajne" oraz "Tajne" z dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, pomimo że nie ustały ustawowe przesłanki ochrony zawartych w nich informacji niejawnych.

Następnie w dniu 17 września 2023 r. publicznie ujawnił i wbrew przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych wykorzystał odtajnione przez siebie fragmenty na oficjalnym profilu partii Prawa i Sprawiedliwości na platformie X.

Udostępnione fragmenty zawierały m.in. czasookres prowadzenia samodzielnej operacji obronnej, określenie rubieży strategicznych i przyczółków obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz termin przybycia Sił Sojuszniczych.

jk / Polsatnews.pl