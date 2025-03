Polsat Hit Festiwal 2025. Zapraszamy do Sopotu na najlepszy festiwal muzyczny

Po raz pierwszy w historii Opery Leśnej Powered by Energa zabierzemy widzów i wspaniałą sopocką publiczność na największą prywatkę w Polsce, przypomnimy najpiękniejsze hity Seweryna Krajewskiego w nowych aranżacjach jego syna Sebastiana, będziemy świętować jubileusze, na które zaprosiliśmy niezwykłych gości, a na koniec pośmiejemy się przy najpopularniejszych polskich kabaretach. To będzie festiwal, jakiego nie było!

- Polsat Hit Festiwal to dowód na to, że nasza stacja to nie tylko najlepsze światowe formaty, ale również muzyczna rozrywka na najwyższym poziomie. Jak zawsze zapraszamy Państwa nie tylko do sopockiego amfiteatru, ale i przed telewizory. Nie może Was zabraknąć – mówi Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji Polsat.

Wielkie przeboje, na których wychowały się pokolenia Polaków

Po latach poszukiwań Polsat znalazł wreszcie odpowiedź na pytanie "Gdzie się podziały tamte prywatki". Są w Sopocie! W sobotę, 24 maja cała Polska będzie rozbrzmiewać hitami, za którymi tęskniliśmy długie lata. Wielkie przeboje, na których wychowały się pokolenia Polaków, w nowych, zaskakujących aranżacjach po raz pierwszy w takim zestawie popłyną ze sceny Opery Leśnej Powered by Energa. Podczas koncertu usłyszymy miedzy innymi: Wojciecha Gąssowskiego, Edytę Górniak, Dodę, Roxie Węgiel, Kubę Badacha, Urszulę, Sidneya Polaka, IRĘ, Jamala, Jeden Osiem L, Gabriela Fleszara i Marcina Rozynka.

"Krajewski by Krajewski" to koncert, który zachwyci przedstawicieli różnych generacji! Twórcom festiwalu po raz pierwszy udało się zaprosić do współpracy Sebastiana Krajewskiego – syna legendy polskiej piosenki, Seweryna. Sebastian, który sam jest kompozytorem i aranżerem, specjalnie na Polsat Hit Festiwal na nowo zaaranżował przeboje swojego ojca. Znane i uwielbiane utwory Seweryna Krajewskiego, jak "Uciekaj moje serce" czy "Płoną góry, płoną lasy", zaśpiewają miedzy innymi Maryla Rodowicz, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Zosia Nowakowska i Piotr Cugowski.

Nie zabraknie żelaznego punktu każdego Polsat Hit Festiwalu, czyli koncertu Radiowy Przebój Roku. Będzie to wieczór wypełniony hitami, które towarzyszyły nam w rozgłośniach radiowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Te piosenki znają dosłownie wszyscy! Zobaczymy i usłyszymy miedzy innymi: Oskara Cymsa i Carlę Fernandez, Jonatana, Bletkę i Gibbsa, Vix.N, Wiktora Dydułę, Smolastego, Lanberry i Tribbsa oraz bryską.

Wyjątkowe koncerty ze znakomitymi gośćmi

Jubileusze, to kolejna specjalność Polsat Hit Festiwalu. Tym razem jednak będą to wyjątkowe koncerty ze znakomitymi, także zagranicznymi gośćmi, którzy nadal pozostają niespodzianką.

Swój jubileusz – 30-lecia wydania płyty "Kamień" - będzie świętować Kayah. Swoje hity artystka zaśpiewa miedzy innymi z Krzysztofem Kiljańskim, usłyszymy ją także w duecie z Dawidem Kwiatkowskim.

Sobotni koncert otworzy kolejny jubileusz. Tym razem jednak "jubileusz" to za małe słowo. W niezwykła muzyczną podróż z okazji 50-lecia swojej współpracy zabiorą nas Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Nie ma w Polsce osoby, która nie zna tych ponadczasowych hitów!

Jubileusz będzie świętował również Feel. Tu także nie zabraknie niespodzianek, bo na scenie grupa Piotra Kupichy pojawi się wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk.

- Sopockie festiwale są obecne na antenie Polsatu już od ponad dwóch dekad i cieszymy się, że możemy kontynuować tę piękną tradycję. Jednocześnie jednak wsłuchujemy się w oczekiwania i potrzeby naszych widzów, a odpowiedzią na nie jest Polsat Hit Festiwal w nowej, odświeżonej formule. Mamy dla widzów jeszcze wiele niespodzianek, które będziemy sukcesywnie ujawniać – mówi Katarzyna Wajda, dyrektorka artystyczna imprezy.

Niedziela to ostatni dzień festiwalu tradycyjnie już poświęcony kabaretom. Będzie to jubileuszowe, 20. wydanie Sopockiego Hitu Kabaretowego O najlepszą rozrywkę dla widzów i sopockiej publiczności postarają się tuzy polskiej sceny kabaretowej. Będziemy się śmiać między innymi z: kabaretami "Noe-Nówka", "Chyba", Kabaretem Młodych Panów, "Ani Mru Mru" i Jerzym Kryszakiem.

Bilety na wszystkie dni Polsat Hit Festiwal dostępne są już na stronie biletyna.pl.

23 maja piątek

Jubileusz zespołu Feel

Koncert Radiowy Przebój Roku

Jubileusz 30-lecia wydania płyty „Kamień” Kayah

24 maja sobota

Jubileusz 50-lecia współpracy artystycznej Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza

Koncert „Gdzie się podziały tamte prywatki”

Koncert „Krajewski by Krajewski”

25 maja niedziela

Sopocki Hit Kabaretowy

Polsat Hit Festiwal. 23-25 maja 2025 Opera Leśna Powered by Energa w Sopocie i na żywo w Telewizji Polsat

red / polsatnews.pl