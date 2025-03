Leśnicy ostrzegają przed kleszczami. Na skutek zmian klimatu, pasożyty zaczęły pojawiać się w polskich lasach znacznie wcześniej niż dotychczas. Potwierdza to nagranie, opublikowane przez Nadleśnictwo Turek w Wielkopolsce.

Ocieplenie klimatu i coraz słabsze zimy sprawiają, że kleszcze pojawiają się w polskich lasach nieco wcześniej niż zwykle. Niepokojące nagranie, które zostało opublikowane na profilu Nadleśnictwa Turek w mediach społecznościowych pokazuje skalę zagrożenia.

Na wideo zarejestrowanym dokładnie w pierwszy dzień astronomicznej wiosny widzimy, że spodnie jednego z leśników zostały praktycznie "opanowane" przez kleszcze.

Kleszcze opanowały lasy. Nadleśnictwo pokazało nagranie

"Codzienność podleśniczego: kleszcze na pierwszym planie!" - tak brzmi opis filmu. Autor nagrania podkreśla, że zostało ono wykonane nad ranem, gdy na zewnątrz panowała temperatura ok. 2 st. Celsjusza.





Kleszcze mogą być śmiertelnie niebezpieczne

Kleszcze są wyjątkowo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Małe pasożyty mogą przenosić bardzo poważne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Eksperci podkreślają - podczas leśnych spacerów należy zachować szczególną ostrożność.

ZOBACZ: Pryszczyca coraz bliżej. Polscy sąsiedzi walczą z ogniskami choroby

Wybierając się do lasu, zwłaszcza teraz, warto zakładać długie spodnie oraz koszulki z długimi rękawami, co może pomóc skutecznie zminimalizować ryzyko ugryzienia przez kleszcza. Po powrocie do domu warto profilaktycznie dokładnie sprawdzić ciało, w poszukiwaniu ewentualnych pasożytów.

WIDEO: Zamieszanie w Sejmie i reasumpcja. Posłowie zdecydowali ws. uchwały o Tarczy Wschód Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bb / Polsatnews.pl