Polska pokonała Litwę 1:0 w pierwszym meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Wynik potyczki prawie do końca pozostawał nierozstrzygnięty, ale kropkę nad "i" w 81. minucie postawił Robert Lewandowski. Teraz przed nami starcie z Maltą.

W piątek wieczorem polscy piłkarze na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczęli eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata od zwycięstwa z Litwą 1:0.

Do przerwy Polacy remisowali z piłkarzami Edgarasa Jankauskasa. Mimo, że często gościli pod polem karnym rywali, to nie potrafili znaleźć sposobu na Edvinasa Gertmonasa.

Mecz Polska-Litwa. Polacy wykonali zadanie

W drugiej połowie meczu także nie zanosiło się na podwyższenie wyniku. Aż do 81. minuty. Wtedy świetną solową akcją błysnął Jakub Kamiński, który podał piłkę do Roberta Lewandowskiego, a ten przymierzył z kilkunastu metrów.

Piłka, zanim trafiła do siatki, otarła się jeszcze o nogę interweniującego obrońcy Litwinów, ale nawet to nie powstrzymało jej przed tym, by wpaść idealnie pod poprzeczkę.

Biało-Czerwoni nie ukrywali nawet, że pierwszy gol w eliminacjach dodał im wiatru w żagle i próbowali powtórzyć wyczyn swojego kapitana, prezentując do końca spotkania aktywną postawę. Również Litwini rzucili się do coraz to odważniejszych ataków.

Na poprawę rezultatu arbiter dał obu drużynom pięć minut więcej niż standardowe 90 minut. Piłka nie wylądowała już jednak tego wieczoru w żadnej z bramek.

Eliminacje do mistrzostw świata. Polska w grupie G

W grupie G razem z Polską i Litwą znalazły się Matla oraz Finlandia. Do tego grona dołączy jeszcze przegrany ćwierćfinału Ligi Narodów Holandia - Hiszpania. Na mundial pojadą ekipy, które zakończą zmagania eliminacyjne na dwóch pierwszych miejscach.

W poniedziałek podopieczni Michała Probierza zagrają na wyjeździe z Maltą.

Mundial w 2006 roku rozegrany zostanie na boiskach w USA, Meksyku i Kanadzie. Będą to pierwsze w historii mistrzostwa świata organizowane w trzech państwach. Po raz pierwszy też udział w turnieju weźmie 48 reprezentacji.

