Podczas rozmowy z dziennikarzami kardynał Victor Manuel Fernandez podkreślił, że obecny "trudny czas" będzie owocny dla Kościoła i świata.

Zapytany o to, czy papież może zrezygnować, odparł: "Nie sądzę, naprawdę nie".

Stan zdrowia papieża Franciszka. "Musi się nauczyć na nowo mówić"

Kardynał Fernandez zaznaczył, że papież czuje się on dobrze, ale stosowana tlenoterapia wysokoprzepływowa "wysusza wszystko".

Papież "musi się nauczyć na nowo mówić" - wyjaśnił.

6 marca papież osłabionym głosem podziękował za modlitwy w jego intencji. Nagranie audio zostało wyemitowane na placu Świętego Piotra.

Kiedy papież wyjdzie ze szpitala? "Lekarze muszą mieć 100 proc. pewności"

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary podkreślił, że lekarze muszą mieć 100 proc. pewności, nim zgodzą się na wypisanie go ze szpitala i jego powrót do Watykanu, bo Franciszek będzie chciał od razu wrócić do pracy dla dobra innych.

Kardynał wyjawił, że Franciszek nie chciał jechać do szpitala i przekonali go do tego najbliżsi przyjaciele. "Nie wiem, jakich przekleństw użyli" - zażartował kard. Fernandez.

W piątek wieczorem Watykan poinformował, że lekarze nie określili jeszcze możliwej daty wypisu papieża ze szpitala.

"Nocą Ojciec Święty nie korzysta już z wentylacji mechanicznej przy użyciu maski, ale z wysokoprzepływowej tlenoterapii, podawanej donosowo. W dzień stosowana jest ona z mniejszymi stężeniami" - czytamy.

Watykańskie Biuro Prasowe poinformowało również o niewielkiej poprawie stanu papieża.