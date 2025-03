Ania miała zostać wciągnięta do auta. Tropem porywaczy 10-latki

Dziesięcioletnia Ania zaginęła w drodze ze szkoły do domu. Wszystko wskazuje na to, że została wciągnięta do auta przez nieznanych mężczyzn. Samochód widywano w okolicy już wcześniej. Do sprawy wróciło właśnie policyjne Archiwum X, a brat Ani wyznaczył 100 tys. zł nagrody za pomoc w ustaleniu, co ją spotkało. Materiał "Interwencji".