Minister zdrowia ogłosiła "ogromny sukces" rządowego projektu. Od momentu ruszenia programu finansowania in vitro - tj. od 1 czerwca 2024 roku - na świat przyszło 65 dzieci. Oprócz tego potwierdzono ponad 10 tys. ciąż, a blisko 30 tys. par objęto wsparciem - przekazała w czwartek w Sejmie Izabela Leszczyna.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna przekazała w czwartek, że dzięki finansowaniu procedury in vitro z budżetu państwa do tej pory urodziło się 65 dzieci. Pary dotknięte problemem z niepłodnością mogą wziąć udział w programie wsparcia od 1 czerwca ubiegłego roku.



Według minister, dane z końca lutego tego roku informują o 10 062 ciążach potwierdzonych we wszystkich 58 ośrodkach uczestniczących w programie, a także o 27 695 parach zakwalifikowanych do programu. Oprócz tego, w czasie trwania programu przeprowadzono 7 344 kriotransferów zarodków utworzonych przed wejściem w życie programu, a 757 osób zgłosiło się do zabezpieczenia płodności.



Leszczyna dodała, że w 2024 roku wydano 410 z 500 mln złotych przeznaczonych na program finansowania procedury in vitro. Oświadczyła także, że w rankingu "Europejskiego Atlasu Leczenia Niepłodności" Polska przesunęła się do góry o 22 miejsca. Jeszcze w 2021 roku Polska znajdowała się na 44. miejscu rankingu, czyli na 3. miejscu od końca.

Rząd cieszy się sukcesem programu. Pierwsze narodziny ogłosił premier

Pierwsze dziecko - dziewczynka – z programu finansowania in vitro urodziło się 29 stycznia 2025 roku. O szczęśliwym wydarzeniu poinformował wówczas Donald Tusk poprzez media społecznościowe. Stwierdził wtedy, że na to wydarzenie długo czekali nie tylko rodzice. Zaznaczył, że "to pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem dla wszystkich pozostałych par".

ZOBACZ: Premier pokazał SMS-a i ogłosił sukces. Pierwsze dziecko z programu in vitro



- Właśnie urodziło się nam pierwsze dziecko z naszego programu in vitro. To jest wcześniaczek (...). Dziewczynka i mama czują się bardzo dobrze - potwierdziła wówczas powyższą wiadomość Izabela Leszczyna.



Efekty programu wsparcia in vitro szefowa resortu zdrowia określiła mianem "ogromnego sukcesu".

Program finansowania in vitro. Na czym polega?

Rządowy program wsparcia in vitro przeznaczony jest dla par, które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu (wystarczy deklaracja), u których w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona, a także takich, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur.

ZOBACZ: Dziecko ze stwierdzoną błonicą. GIS poszukuje współpasażerów chorego



Obowiązujące w programie kryterium wieku to 42 lata dla kobiet, które korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia, 45 lat - dla kobiet, które korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka, oraz 55 lat dla mężczyzn.



W ramach programu finansowane są m.in. kwalifikacja (badania USG narządów rodnych kobiety, badania laboratoryjne, konsultacje psychologa), pobranie oocytów i nasienia, maksymalnie sześć cykli zapłodnienia oraz transfer zarodka i potwierdzenie ciąży.