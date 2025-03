Kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem i taranował kolejne auta na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Krakowie. Zniszczona została również sygnalizacja świetlna. W wyniku zdarzenia ucierpiały cztery osoby. Kierowcy muszą być przygotowani na znaczne utrudnienia drogowe w mieście, które potrwać mają do piątku.

Do wypadku doszło po godz. 14:00 na skrzyżowaniu ul. Władysława Łokietka i ul. Opolskiej. Z informacji przekazanych polsatnews.pl przez policję wynika, że 69-letni kierowca samochodu ciężarowego najechał na poprzedzający go pojazd i stracił panowanie nad autem.

Ciężarówka uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej, a następnie zjechała na jezdnię wiodącą w przeciwnym kierunku. Tam wjechała w kolejne cztery samochody. W wyniku zdarzenia ucierpiał kierowca wozu ciężarowego oraz trzy inne osoby. Wszyscy trafili do szpitala. Ich stan określany jest jako niezagrażający życiu.

Karambol w środku Krakowa. Ciężarówka niszczyła auto po aucie

- Na skrzyżowaniu, na którym doszło do wypadku przez pewien czas nie było możliwości przejazdu, zwłaszcza w rejon Nowej Huty, w kierunku Katowic był jeden pas. Z tego, co wiem, to ruch został udrożniony, występują tam jeszcze utrudnienia, policjanci są na miejscu, działają - przekazał nam kom. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W związku z uszkodzeniem sygnalizacji świetlnej, przestała ona działać. Policja zdecydowała się na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu - przynajmniej do piątku nie będzie możliwości skrętu w lewo, zarówno z ul. Łokietka jak i ul. Opolskiej. Kierowcy będą mogli jechać tylko w prawo.

Utrudnienia mogą dać się we znaki kierowcom, gdyż skrzyżowanie jest jednym z największych w Krakowie, a ul. Opolska to to trasa, która ma po dwa, trzy pasy ruchu w jednym kierunku.

Utrudnienia drogowe w Krakowie przynajmniej do piątku

- Jutro kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ planowana jest naprawa sygnalizacji świetlnej i do czasu jej naprawienia będzie obowiązywać zmiana organizacji ruchu - przekazał rzecznik krakowskiej policji.

Po naprawieniu sygnalizacji ruch zostanie przywrócony na dotychczasowych zasadach. Policja wskazuje, że może to nastąpić jeszcze w piątek.

Służby zawiadamiają też, że gdy tylko stan zdrowia kierowcy ulegnie poprawie, skontaktują się z nim w celu ustalenia dokładnych okoliczności wypadku.