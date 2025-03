Przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Biernacki relacjonował w "Graffiti", że podczas ostatniego posiedzenia gremium omawiało problem nielegalnej migracji i sytuacji na wschodniej granicy. Dodał, że kolejne spotkanie będzie powiązane z przestępczością migrantów oraz incydentów, do których doprowadzają podczas ucieczki do Polski.

Granica polsko-białoruska. Biernacki: Widzimy wzrost nielegalnej migracji

- Był wzrost nielegalnych prób przejścia naszej granicy. Do marca było około 1300 takich prób. Te próby zmniejszyły się wcześniej nie tylko z powodu zimy, ale też dlatego, że wcześniej były wybory na Białorusi i Łukaszenka odpuścił na czas kampanii - powiedział. Polityk dodał, że korytarz migracyjny jest doskonale przygotowany zarówno w Rosji, jak i w Białorusi.

Poseł wyjaśnił, że migranci przylatują samolotami do Moskwy lub do Mińska, a następnie są przewożeni do obozów w pobliżu granicy. Wszyscy są wyposażeni w prowizoryczną broń w postaci kamieni i konarów, a "ekipa w kominiarkach" pomaga im w pokonaniu zapór postawionych wzdłuż granicy.

W nadchodzącym okresie - według służb - nielegalnych prób przekroczenia granicy może być więcej. - Zakładamy, że im bliżej wyborów prezydencki tych ataków będzie więcej - powiedział Marek Biernacki.

Wybory prezydenckie. Marek Biernacki: Rosja będzie atakować w sieci

Przewodniczący komisji powiedział, że ostatnio pojawiły się sygnały o zagrożeniu bezpieczeństwa prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślił, że chodzi głównie o przestrzeń informacyjną.

- Docierają do nas różne sygnały, że prezydent może być celem ataków służb rosyjskich GRU i FSB. Na naszym spotkaniu była także szefowa kancelarii Małgorzata Paprocka - powiedział, podkreślając, że "zagrożone są wszystkie siły polityczne w Polsce".

Marek Biernacki dodał, że należy liczyć się z tym, że ataków będzie coraz więcej, w miarę zbliżania się do daty wyborów prezydenckich.

- Ich aktywność, w sposób niezauważalny dla obywatela i zauważalny dla służb, będzie się ujawniała. Oni nie generują nowych pomysłów (...). To będą działania, które będą się wpisywać w polską grę polityczną - dodał.

Poseł powiedział, że na niekorzyść Polski działa wewnętrzny rozłam, który "Rosjanie wykorzystują i będą wykorzystywać w przyszłości", a destabilizacja w kraju może osłabić potencjał w kwestii pomocy Ukrainie, ale także ewentualnej agresji Rosji.

- Będzie podkręcanie atmosfery żeby też destabilizować społeczeństwo. Rosjanie chcą żeby Polska była państwem zdestabilizowanym wewnętrznie, żeby ta jedność narodowa została zachwiana - powiedział.