Uzbrojony mężczyzna przed siedzibą CIA. Duża akcja służb

Uzbrojony mężczyzna próbował wtargnąć do siedziby CIA w Langley w stanie Wirginia. Fox News donosi, że napastnik się zabarykadował. Nie wiadomo, czy do incydentu doszło w samej agencji amerykańskiego wywiadu, czy w jej okolicy. Wyłączone z ruchu zostały lokalne drogi, a na miejscu trwa duża akcja służb.

Z pierwszych informacji wynikało, że przed siedzibą CIA podały strzały. Zdementował je rzecznik agencji. - Na zewnątrz siedziby CIA trwa incydent, na który obecnie organy ścigania reagują - powiedział mediom.

Lokalna stacja telewizyjna ABC7 powołując się na relacje urzędników przekazała, że mężczyzna wyciągnął pistolet i wymierzył w gmach agencji.

Według Fox News podał, że napastnik się zabarykadował.

USA. Akcja służb pod siedzibą CIA

Na miejscu działa oddział SWAT, policja i funkcjonariusze agencji. Według FOX 5 poinformował, że nad ich głowami pojawiły się drony i śmigłowiec. Ściągnięci mieli też zostać saperzy, ale nie wiadomo, czy napastnik może mieć materiały wybuchowe.

"The Sun" przypomina, że do podobnego incydentu doszło cztery lata temu. Wtedy uzbrojony mężczyzna, który wszedł do siedziby został postrzelony przez agenta FBI. Ranny trafił do szpitala.