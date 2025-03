- Nie było wzajemności ze strony reżimu kijowskiego. Były próby uderzenia w rosyjskie obiekty - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jednocześnie oskarżył on Ukrainę o to, że nie przestrzega porozumienia w sprawie nieostrzeliwania obiektów infrastruktury energetycznej. Pieskow zapewnił, że Rosja zamierza stosować się do porozumienia osiągniętego z Donaldem Trumpem.