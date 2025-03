Do zdarzenia doszło w niedzielę w Bartoszycach (warmińsko-mazurskie), gdzie lokalna policja prowadziła działania w związku z wypadkiem z udziałem pijanego kierowcy. Po zakończonych obowiązkach sierż. szt. Mateusz Szydłowski z Wydziału Ruchu Drogowego bartoszyckiej komendy udał się do domu.

Podczas powrotu, ok. godz. 22:00 mundurowy zauważył na drodze busa, który poruszał się w podejrzany sposób. Auto zjeżdżało od lewej do prawej i zaczepiało krawężniki. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że kierujący pojazdem może być nietrzeźwy.

Bartoszyce. Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę

Funkcjonariusz bartoszyckiej komendy śledził pojazd i nagrywał jego przejazd. Powiadomił o sprawie dyżurnego policji i ostatecznie postanowił, że zatrzyma samochód, który stwarzał zagrożenie na drodze.

Po przyjeździe na miejsce wsparcia zbadano kierowcę - 38-letniego obcokrajowca. Zgodnie z podejrzeniami okazało się, że był pod wpływem alkoholu - w jego organizmie stwierdzono 3,3 promila.

Kierowca został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zadecydowano o konieczności zgłoszenia sprawy do sądu.

14 miesięcy więzienia i ponad 140 tys. zł kary efektem jazdy na podwójnym gazie

38-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Bartoszycach w trybie przyspieszonym. Sędzia nie miał wątpliwości, że zgromadzony materiał jest niezbitym dowodem na to, że mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Oskarżony usłyszał wyrok 14 miesięcy ograniczenia wolności, trzyletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz konieczności wpłaty 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Na tym jego kłopoty się jednak nie skończyły.

Okazało się, że bus, którym kierował, nie należał do niego. W związku z powyższym sąd zdecydował, że 38-latek będzie musiał zwrócić równowartość samochodu. Mowa o 140 tys. zł.