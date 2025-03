- To nie jest plan pokojowy, to jest kapitulacja. To jest presja ze strony USA, aby zmusić Ukrainę do oddania swoich terytoriów i faktycznego poddania się Rosji - twierdzi generał Ben Hodges. Zdaniem amerykańskiego wojskowego działania Donalda Trumpa nastawione są na jak najszybsze wstrzymanie walk, a nie doprowadzenie do sprawiedliwego pokoju.