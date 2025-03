Wybory prezydenckie to moment, w którym obywatele mają możliwość wpłynięcia na przyszłość kraju poprzez wybór głowy państwa. Jednak nawet drobne błędy podczas głosowania mogą sprawić, że głos zostanie uznany za nieważny, co w konsekwencji może wpłynąć na ostateczny wynik wyborów. Na co warto zwrócić uwagę w czasie głosowania?