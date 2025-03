Podczas wtorkowej konferencji prasowej szef GIS dr Paweł Grzesiowski poinformował, że w br. jest dwa razy więcej stwierdzeń wirusowego zapalenie wątroby typu A.

- W 2024 r. o tej porze mieliśmy ok. 50 przypadków zakażeń WZW typu A. Natomiast w tym roku liczba zakażeń jest dwukrotnie wyższa. Od końca ubiegłego roku mamy dwa ogniska epidemiczne (...) - jedno w woj. podlaskim, a drugie w woj. lubuskim - wskazał.

Wzrost zachorowań na WZW typu A w Polsce. GIS podaje liczby

W ognisku w woj. lubuskim jest ok. 20 osób zakażonych. Natomiast w woj. podlaskim jest o połowę mniejsza liczba stwierdzonych zakażeń WZW typu A około 10 osób.

Grzesiowski zwrócił uwagę, że choroba wylęga się w ciągu ośmiu tygodni i może przebiegać bezobjawowo, a więc bez żółtaczki.

- Osoby chore mogą nawet o tym nie wiedzieć, ponieważ mogą mieć objawy niespecyficzne w postaci bólów brzucha, 1-2 dni gorszego samopoczucia - wyjaśnił.

Jak przekazał, w ramach akcji wygaszania ogniska epidemicznego w woj. lubuskim zaszczepiono już 500 osób.

- Natężenie nowych zgłoszeń się zmniejsza, ale o wygaszeniu ognisk można będzie powiedzieć najwcześniej dwa miesiące od ostatniego przypadku - dodał.

Objawy WZW A. Jak można się zarazić?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, potocznie nazywane żółtaczką pokarmową, to choroba zakaźna wywołana przez wirus HAV (Hepatitis A Virus). Jest to schorzenie atakujące wątrobę, ale zazwyczaj nie prowadzi do przewlekłych uszkodzeń tego narządu.

Wirus HAV przenosi się głównie drogą pokarmową poprzez spożycie skażonej wody lub żywności (np. surowych owoców morza, warzyw, owoców mytych w zanieczyszczonej wodzie), bliski kontakt z osobą zakażoną (np. przez nieprzestrzeganie higieny rąk) lub kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami.

Objawy WZW A to: zmęczenie, osłabienie, bóle mięśni i stawów, gorączka (zwykle umiarkowana), nudności, wymioty, bóle brzucha, brak apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu), ciemne zabarwienie moczu, powiększona wątroba i śledziona, świąd skóry.

Objawy mogą utrzymywać się od kilku tygodni do kilku miesięcy, ale u większości osób dochodzi do pełnego wyzdrowienia bez trwałych uszkodzeń wątroby.