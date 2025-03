- Gdyby nie wojsko, to nadal byłaby tragedia. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. To, co woda uczyniła tutaj, było na niespotykaną skalę - ocenił w rozmowie z Polsat News mieszkaniec Głuchołaz, które ucierpiały w ubiegłorocznej powodzi. Zarówno tam, jak i w Stroniu Śląskim wciąż trwają prace, mające umożliwić ludziom normalne funkcjonowanie. Planów jest wiele, ale realizacja potrwa długie lata.