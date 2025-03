Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przywitali nowo przybyłych towarzyszy w wyjątkowy sposób. Jeden z członków załogi założył maskę kosmity. - To był wspaniały dzień. Wspaniale było zobaczyć, jak przybywają nasi przyjaciele - powiedziała jedna z uczestniczek misji.

Kapsuła SpaceX Crew Dragon zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) o 12:04, około 29 godzin po starcie o 7:03 w piątek z Kennedy Space Center NASA na Florydzie - podaje FOX News.

Gdy przybysze przygotowywali się do przejścia na stację, rosyjski kosmonauta Ivan Vagner postanowił zrobić im żart. Założył na głowę maskę upodabniającą go do kosmity.

NASA udostępniła nagrania, na których widać dowcip Vagnera. Chwilę później załoga stacji powitała astronautów, którzy weszli na pokład.

- To był wspaniały dzień. Wspaniale było zobaczyć, jak przybywają nasi przyjaciele - powiedziała Suni Williams, jedna z uczestniczek misji.

NASA. Kosmonauci przywitani na stacji kosmicznej

"Astronautki NASA Anne McClain i Nichole Ayers, astronauta JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Takuya Onishi i kosmonauta Roscosmos Kirill Peskov weszli na Międzynarodową Stację Kosmiczną wkrótce po otwarciu włazów między stacją kosmiczną a statkiem kosmicznym SpaceX Dragon o godzinie 1:35 czasu EDT" - podała NASA w oświadczeniu.

Jak dodano, McClain, Ayers, Onishi i Peskov zostali powitani przez załogę Ekspedycji 72, w tym astronautów NASA Nicka Hague'a, Dona Petitta, Suni Williams i Butcha Wilmore'a, a także kosmonautów Roscosmos Aleksandra Gorbunowa, Aleksieja Owczinina i Iwana Wagnera.

Butch Wilmore i Suni Williams swoją misję, która miała trwać zaledwie tydzień, rozpoczęli w czerwcu zeszłego roku. Ich powrót pierwotnie przełożono jednak na luty 2025 r. ze względu na problemy techniczne z eksperymentalnym statkiem kosmicznym Starliner, zbudowanym przez Boeinga.

