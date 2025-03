Francuski polityk ma dość polityki Trumpa. "Oddajcie nam Statuę Wolności"

- Oddajcie nam Statuę Wolności - zaapelował do Stanów Zjednoczonych francuski europarlamentarzysta Raphael Glucksmann. Zdaniem polityka postawa USA wobec wojny w Ukrainie i ograniczanie wolności akademickiej sprawia, że kraj ten nie uosabia już wartości, które skłoniły Paryż do przekazania im pomnika.

Podczas niedzielnego kongresu partii Place Publique, jej przewodniczący Raphael Glucksmann w ostrych słowach skrytykował Stany Zjednoczone za to, że prezydent USA dąży do ograniczenia pomocy dla Kijowa, uznając to za zdradę fundamentalnych wartości amerykańskiej polityki. Skrytykował także zwalnianie naukowców za demonstracje w imię wolności akademickiej.

- Zamierzamy powiedzieć Amerykanom, którzy zdecydowali się stanąć po stronie tyranów, którzy zwalniają naukowców za korzystanie z wolności naukowej: Oddajcie nam Statuę Wolności - powiedział polityk cytowany przez "Le Figaro".

Jego zdaniem USA nie doceniają prezentu od Paryża, który miał być symbolem wolności. - Daliśmy go wam, ale nim gardzicie. Będzie więc świetnie wyglądała tutaj, w domu - oświadczył przy aplauzie 1500 aktywistów obecnych na sali.

Francuski polityk żąda zwrotu Statuy Wolności

Glucksmann przedstawił również propozycję dla amerykańskich naukowców, którzy jego zdaniem zostali wyrzuceni ze względu na "ich wolność i poczucie innowacyjności, zamiłowanie do wątpliwości i badań".

- Jeśli chcecie zwolnić swoich najlepszych badaczy, jeśli chcecie zwolnić wszystkich ludzi, którzy uczynili wasz kraj wiodącą potęgą na świecie, cóż, powitamy ich z otwartymi ramionami - zadeklarował.

Polityk wezwał również do "demokratycznego oporu", aby przeciwstawić się temu, co uważa za "fanklub Trumpa i Muska" we Francji, określając w ten sposób skrajną prawicę.

Statua Wolności. Gest przyjaźni między USA a Francją

Francja podarowała Stanom Zjednoczonym Statuę Wolności w 1886 roku na znak przyjaźni między dwoma krajami i z okazji 100. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Pomnik został stworzony przez Francuza Auguste'a Bartholdiego. Został wyprodukowany we Francji, a następnie rozebrany na części i wysłany statkiem do Nowego Jorku, gdzie został ponownie złożony. Wysokość posągu od ziemi do czubka pochodni wynosi 93 metry, a od szczytu postumentu do pochodni wynosi 46 metrów.