Donald Trump porozmawia z Władimirem Putinem. Jest data

- We wtorek będę rozmawiał z prezydentem Putinem. W weekend wykonano wiele pracy - powiedział Donald Trump w trakcie podróży z Florydy do Waszyngtonu. Prezydent USA dodał, że ma "duże szanse", aby zakończyć wojnę. Rozmowę obu przywódców zaplanowano po owocnym spotkaniu

Donald Trump poinformował, że we wtorek planuje skontaktować się z Władimirem Putinem i omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Powodem mają być pozytywne wyniki rozmów przedstawicieli USA i Rosji w Moskwie.

USA. Donald Trump porozmawia z Władimirem Putinem

- We wtorek będę rozmawiał z prezydentem Putinem. W weekend wykonano wiele pracy - powiedział prezydent USA na pokładzie Air Force One podczas późnego lotu powrotnego z Florydy do Waszyngtonu. - Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy bardzo duże szanse - dodał Trump.

Trump stara się zyskać poparcie Putina dla propozycji 30-dniowego zawieszenia broni, które Ukraina zaakceptowała w zeszłym tygodniu. Zapytany o to, jakie ustępstwa są brane pod uwagę w negocjacjach o zawieszeniu broni, Trump, że będzie rozmawiał o ziemiach i elektrowniach.

- Myślę, że wiele z tego już zostało omówione przez obie strony, Ukrainę i Rosję. Już o tym rozmawiamy, dzieląc pewne aktywa - stwierdził.

Wysłannik Donalda Trumpa w Rosji

Rozmowę prezydenta USA z prezydentem Ukrainy potwierdził wcześniej Steve Witkoff, który odwiedził Moskwę, jako wysłannik Donalda Trumpa.

- Spodziewam się, że w tym tygodniu odbędzie się rozmowa telefoniczna z oboma prezydentami, a my również kontynuujemy zaangażowanie i rozmowy z Ukraińcami - powiedział Witkoff. Jego zdaniem rozmowa będzie "naprawdę dobra i pozytywna".

Vitkoff stwierdził też, że kluczowe znaczenie w negocjacjach będzie miał status czterech okupowanych i anektowanych przez Rosję obwodów. Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy USA uznają rosyjskie zdobycze terytorialne.

- Nie chcę teraz o tym mówić. Myślę, że trochę za wcześnie, żeby się w to zagłębiać. Teraz myślę, że będziemy mieć zespoły negocjatorów Stanów Zjednoczonych, którzy spotkają się z Ukraińcami w tym tygodniu, to samo stanie się z Rosjanami - mówił dyplomata.

aba / polsatnews.pl