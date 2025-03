Ważna zmiana w PPK. Nowe zasady mogą zaskoczyć pracowników

Osoby, które ukończyły 55 lat, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na własny wniosek. Planowane zmiany zakładają objęcie tej grupy pracowników automatycznym zapisem do programu. Oznacza to, że podczas okresów autozapisu wszyscy zatrudnieni, niezależnie od wieku, byliby automatycznie włączani do PPK, a rezygnacja wymagałaby złożenia stosownej deklaracji.

Jak działa Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Środki zgromadzone w PPK są inwestowane w fundusze zarządzane przez instytucje finansowe, a uczestnicy mogą je wypłacić po ukończeniu 60. roku życia.

W celu oszacowania potencjalnej wartości oszczędności można skorzystać z oficjalnego kalkulatora PPK dostępnego na stronie mojeppk.pl. Narzędzie to umożliwia symulację wysokości zgromadzonych środków na podstawie takich danych jak:

wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto,

poziom wpłat własnych i składek pracodawcy,

przewidywany okres oszczędzania,

oczekiwany roczny zwrot z inwestycji.

Zarządzaniem środkami PPK zajmują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. Wśród instytucji odpowiedzialnych za obsługę programu znajdują się m.in. PKO TFI, Nationale-Nederlanden PTE, PZU TFI oraz Allianz TFI.

Obecnie autozapis do PPK odbywa się co cztery lata - pierwsza automatyczna rejestracja miała miejsce w 2023 roku, a kolejna jest planowana na 2027 rok. Pojawiają się jednak propozycje, aby skrócić ten okres do trzech lat, co mogłoby zwiększyć liczbę uczestników programu oraz przyczynić się do większego napływu kapitału.

Wiceminister Polskiego Funduszu Rozwoju, Mariusz Jaszczyk, poinformował podczas 25. Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej, że trwają konsultacje z Ministerstwem Finansów oraz przedstawicielami rynku w celu ewentualnego wprowadzenia korekt do PPK. Celem tych działań jest zwiększenie partycypacji oraz podniesienie atrakcyjności programu dla pracowników.

Możliwe konsekwencje dla pracowników

Proponowane zmiany mogą zaskoczyć niektórych pracowników, zwłaszcza tych, którzy nie planowali uczestnictwa w PPK. Automatyczne objęcie programem osób powyżej 55. roku życia oraz skrócenie okresu autozapisu oznaczają, że pracownicy będą musieli uważniej podejmować decyzje dotyczące uczestnictwa w PPK. Jeśli nie złożą deklaracji o rezygnacji, składki na program będą z góry potrącane z wynagrodzenia, a pracodawca zostanie zobowiązany do ich odprowadzania.

Liczba aktywnych uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosi obecnie 3,79 mln. Oznacza to, że od początku roku do programu dołączyło dodatkowe 92 tys. osób, co przekłada się na wzrost o 2,5 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba uczestników zwiększyła się o 344 tys., co stanowi wzrost o 10 proc. w skali roku.

