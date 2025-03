Rosyjska armia gromadzi siły do uderzenia na ukraiński obwód sumski - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Nagromadzenie sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa będzie w przyszłości ignorować dyplomację" - stwierdził w mediach społecznościowych, wskazując, iż Rosja zamierza przedłużać wojnę. Władze obwodu sumskiego nakazały ewakuację kilku miejscowości.

"Widzimy kierunki wzdłuż naszej wschodniej granicy Ukrainy, gdzie armia rosyjska gromadzi siły. Wskazuje to na chęć uderzenia na nasz obwód sumski. Rozumiemy to i będziemy temu przeciwdziałać" - wskazał ukraiński przywódca w sobotnim poście na platformie Telegram.

ZOBACZ: Nowy ukraiński pocisk sprawdzony w walce. "Precyzyjne uderzenie"

Zełenski wskazuje, gdzie chcą zaatakować Rosjanie

"Chciałbym, aby wszyscy partnerzy zrozumieli, co dokładnie planuje Putin, do czego się przygotowuje i co dokładnie zignoruje. Nagromadzenie sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa będzie w przyszłości ignorować dyplomację" - stwierdził Zełenski.

ZOBACZ: Walki o obwód kurski. Zełenski dementuje doniesienia, zdradził plany Rosjan

Zdaniem prezydenta Ukrainy to oczywiste, że Rosja usiłuje przedłużać wojnę. "Jesteśmy gotowi przekazać naszym partnerom wszystkie prawdziwe informacje o sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim i wzdłuż granicy" - zapowiedział polityk.

Wojna w Ukrainie. Ewakuacja w obwodzie sumskim

Jak podaje Ukraińska Prawda, Zełenski wysłuchał w sobotę reportu Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU) Ołeksandra Syrskiego. Miało z niego wynikać, iż sytuacja na kierunku pokrowskim ustabilizowała się, a ukraińska armia kontynuuje swoje działania w rosyjskim obwodzie kurskim, gdzie operuje od sierpnia 2024 r.

ZOBACZ: USA mogą blokować eksport nie swojej broni. To już się działo

Prezydent Ukrainy zapewnił, iż ukraińskie siły nie zostały tam okrążone - jak informowały wcześniej Moskwa i Waszyngton. Władze obwodu sumskiego podjęły decyzję o przeprowadzeniu obowiązkowej ewakuacji ludności z ośmiu miejscowości.

Źródło: Ukraińska Prawda

WIDEO: Papież wciąż w szpitalu. Wierni dopytują o zdjęcia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/anw / Polsatnews.pl