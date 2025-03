Musk nazwał go "zdrajcą". Senator idzie krok dalej, "Tesla, jesteś zwolniona"

Amerykański senator Mark Kelly sprzedał swoją Teslę, bo kojarzy mu się z działaniami Elona Muska i Donalda Trumpa. - Kiedy ją kupiłem, nie sądziłem, że stanie się kwestią polityczną - stwierdził. Po tym, jak Kelly odwiedził Ukrainę, Musk nazwał go "zdrajcą".

- Jestem w Waszyngtonie, jadę do pracy po raz ostatni w mojej Tesli - powiedział Mark Kelly na nagraniu opublikowanym w piątek w mediach społecznościowych.

Reprezentujący demokratów senator to były astronauta i pilot bojowy. Dowodził promem kosmicznym, który współpracował z firmą SpaceX należącą do Elona Muska - przypomina "Bloomberg".

USA. Senator nie chce Tesli. "Sprawa polityczna"

- Kiedy ją kupiłem, nie sądziłem, że stanie się kwestią polityczną. Za każdym razem, gdy wsiadam do tego samochodu w ciągu ostatnich 60 dni, przypomina mi to, jak wiele szkód Elon Musk i Donald Trump wyrządzają naszemu krajowi - mówił dalej Kelly.

Wyjaśnił, że ma na myśli cięcia w ubezpieczeniach społecznych, cięcia świadczeń zdrowotnych dla ubogich, dla seniorów. - Jedna zła rzecz za drugą. Zwalnia weteranów. Jestem weteranem. Trudno mi się tym jeździ - stwierdził.

- Elon Musk okazał się być du***em, a ja nie chcę jeździć samochodem zbudowanym i zaprojektowanym przez du**a. [...] Tesla, jesteś zwolniona! - dodał.

Senator poleciał do Ukrainy. Musk nazwał go "zdrajcą"

Kilka dni temu senator Kelly odwiedził Ukrainę i wyraził dla niej wsparcie. Oskarżył także prezydenta USA Donalda Trumpa o próbę osłabienia pozycji Ukrainy przed rozmowami pokojowymi. W odpowiedzi na te słowa Elon Musk nazwał go "zdrajcą".

Kelly powiedział później dziennikarzom, że Musk "oczywiście, nie jest poważnym facetem". "Zdrajca? Elon, jeśli nie rozumiesz, że obrona wolności jest podstawową zasadą tego, co czyni Amerykę wielką i zapewnia nam bezpieczeństwo, może powinieneś zostawić to tym z nas, którzy to robią" - napisał w mediach społecznościowych.