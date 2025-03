Ambasador RPA w USA Ebrahim Rasool został uznany za persona non grata w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że dyplomata "nienawidzi Ameryki i nienawidzi Donalda Trumpa". Rasool znany był z wypowiedzi, w których krytycznie odnosił się do polityki obecnego prezydenta USA.

"Ambasador Republiki Południowej Afrryki w Stanach Zjednoczonych nie jest już mile widziany w naszym wspaniałym kraju" - obwieścił w mediach społecznościowych Marco Rubio.

We wpisie w serwisie X sekretarz stanu USA zasugerował, że południowoafrykański dyplomata w niesprawiedliwy sposób wykorzystuje twierdzenia dotyczące odmienności rasowych. "Nienawidzi Ameryki i nienawidzi prezydenta Donalda Trumpa" - grzmiał Rubio.

"Nie mamy z nim o czym rozmawiać, dlatego uznajemy go za persona non grata" - napisał Marco Rubio.

Do swojego wpisu dołączył link do artykułu jednego z prawicowych portali, w którym cytowano niektóre z wypowiedzi Ebrahima Rasoola. Działania Trumpa ambasador nazywał "mobilizacją supremacji przeciwko władzom w kraju i za granicą". Przekonywał też, że dysponuje danymi, z których wynika, że w niedalekiej przyszłości 48 proc. głosujących w wyborach w USA będzie białych, a ruch MAGA (Make America Great Again) ma być "odpowiedzią" na ten trend.

Na wpis Rubio zareagowało biuro prezydenta RPA, wskazując, że żałuje decyzji podjętej przez USA. Jednocześnie wskazano, że kraj będzie kontynuować budowę dobrych stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi.

Kryzys relacji RPA i Stanów Zjednoczonych

Napięcie między RPA i USA rośnie niemal od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa. W ubiegłym miesiącu amerykański prezydent podpisał dekret, który doprowadził do zamrożenia pomocy dla kraju. Działania mają być - według administracji USA - odpowiedzią na "skandaliczne działania" i "niesprawiedliwą dyskryminację rasową" wobec białych Afrykanerów.

"Tak długo, jak Republika Południowej Afryki będzie wspierać złych aktorów na arenie światowej i pozwoli na brutalne ataki na niewinnych, nielubianych rolników należących do mniejszości, Stany Zjednoczone będą wstrzymywać pomoc i wsparcie dla tego kraju" - napisano w oświadczeniu Białego Domu.

Pod koniec 2023 r. RPA wniosła do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko jednemu z największych sojuszników USA - Izraelowi. W argumentacji utrzymywano, że działania w Strefie Gazy noszą znamiona ludobójstwa. Minister spraw zagranicznych RPA Ronald Lamola przyznał w rozmowie z "Financial Times", że kraj nie zamierza wycofać swojego wniosku pod wpływem nowej administracji USA.

- Trzymanie się naszych zasad czasami ma konsekwencje, ale pozostajemy przekonani, że jest to ważne dla świata i rządów prawa - powiedział.

Lamola zaprzeczył też by, jego kraj prowadził handel z Iranem lub wspierał tamtejszy program nuklearny. Przyznał jednak, że oba państwa utrzymują "dobre stosunki".