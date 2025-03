"Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie skierowała w dniu 14 marca 2025 r. akt oskarżenia przeciwko byłemu Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego - Alvinovi G. w związku z bezprawnym ujawnieniem wiadomości przeznaczonych wyłącznie na użytek służbowy" - poinformowała w piątkowym komunikacie Prokuratura Krajowa.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia Alvin Gajadhur (zgadza się na podawanie danych) - były szef GITD oraz minister w rządzie PiS, a obecnie doradca prezydenta Andrzeja Dudy usłyszał zarzuty popełnienia trzech czynów polegających na opublikowaniu 29 lutego i 26 marca zeszłego roku na platformie X wiadomości służbowych.

Chodzi o ujawnienie maila - dokładniej pisma z 4 lutego 2016 roku wysłanego przez ówczesnego dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do ówczesnego ministra infrastruktury i budownictwa oraz maila od pracownika GITD.

Alvin Gajadhur usłyszał zarzuty. "Ujawnianie informacji"

Według prokuratury informacje opublikowane przez Gajadhura stanowiły wiadomość wewnętrzną, przeznaczoną wyłącznie na użytek służbowy.

"Zostały uzyskane w związku z wykonywaną pracą i wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu określonemu w obowiązującej w GITD Polityce Bezpieczeństwa Informacji" - wyjaśnił w komunikacie rzecznik warszawskiej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.

Jak czytamy w oświadczeniu prokuratury, "ujawnianie informacji w związku z wykonywaną funkcją zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat".

Doradca prezydenta z zarzutami. Nie przyznaje się do winy

Alvin Gajadhur nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Do sprawy odniósł się do sprawy publikując wpis w mediach społecznościowych. "Panie ministrze Klimczak, do momentu, aż nie znikną bałagan i nieprawidłowości w Inspekcji Transportu Drogowego, będę o tym pisał" - zapowiedział po usłyszeniu zarzutów.

Jak dodał, "jeśli chcecie się wzorować na 'dyktaturze', to możecie mnie za pisanie prawdy zamknąć do więzienia, ale ust mi nie zamkniecie. Stop cenzurze!" - skwitował.