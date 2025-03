"Cała Polska liczy na Was". Tusk zabrał głos tuż przed głosowaniem

Kochane Krakusy, cała Polska liczy na Was! - napisał na platformie X premier Donald Tusk odnosząc się do wyborów uzupełniających do Senatu, które odbędą się w niedzielę w Krakowie. Zwycięzca zastąpi Bogdana Klicha, który złożył mandat. Na liście jest czworo kandydatów.

W niedzielę uprawnieni do głosowania w okręgu nr. 33 - południowych i zachodnich dzielnic Krakowa, a także Starego Miasta, wybiorą osobę, która wjedzie do Senatu za Bogdana Klicha.

Do zbliżającego głosowania odniósł się premier Donald Tusk. "Niedzielne wybory do Senatu w Krakowie będą swego rodzaju testem mobilizacji przed wyborami prezydenckimi. Kochane Krakusy, cała Polska liczy na Was! Niedziela, Kraków, Monika Piątkowska" - napisał na X.

Kraków. Wybory uzupełniające do Senatu. Na liście czworo kandydatów

W sumie na liście jest czterech kandydatów: Adam Roman Berkowicz z Konfederacji, Mateusz Małodziński z PiS, Monika Jadwiga Piątkowska popierana przez KO, PSL i Lewicę i Ewa Sładek z partii Razem.

ZOBACZ: Bogdan Klich złożył mandat senatora. Podał powody

Wcześniej do wzięcia udziału w wyborach ponad 303 tys. uprawnionych do głosowania mobilizował prezydent miasta Aleksander Miszalski. - Teoretycznie możecie pomyśleć, że to nic ważnego, ale to nieprawda. Nasi przedstawiciele w Warszawie, w Sejmie i Senacie, to osoby, które mogą walczyć o bardzo ważne sprawy dla Krakowa. Ten lobbing tam w Warszawie jest nam bardzo potrzebny - zachęcał w nagraniu opublikowanym w sieci.

Lokale wyborcze otwarte zostaną 16 marca o godz. 7:00, a zgodnie z planem zamknięte zostaną o godz. 21:00.

Bogdan Klich złożył mandat

W listopadzie ubiegłego roku Bogdan Klich po 23 latach pracy w parlamencie złożył mandat senatora, aby objąć stanowisko Ministra Pełnomocnego-Chargé d’Affaires Ambasady RP w USA.

Sejmowa komisja spraw zagranicznych zaopiniowała pozytywnie tę kandydaturę już we wrześniu.