Witold Gilarski zaginął 1 marca, w przedostatni dzień zawodów paralotniarskich, w których brał udział w Kolumbii. Po awaryjnym lądowaniu zdążył jeszcze zadzwonić do bliskich, połączenie trwało 20 sekund. Później kontakt się urwał.

- Tata zdążył przekazać, że wylądował bezpiecznie, że jest cały, idzie wzdłuż strumienia, niestety nie zdążał wysłać swojej lokalizacji - powiedziała w rozmowie z "Wydarzeniami" jego córka Aleksandra Gilarska.

Zaginął paralotniarz Witold Gilarski. Rodzina nie traci nadziei

W poszukiwania zaangażowane są kolumbijskie służby, oraz rodzina i przyjaciele. Teren jest trudny to dżungla - ale Polak ma orientację w terenie i jest myśliwym.

- On przetrwa. Apeluje do poszukiwaczy, żeby wierzyli tak mocno jak on, bo jak będą tak wierzyć, jak on, to oni go na pewno znajdą - podkreślił jego brat Marek Gilarski.

O sprawie jest powiadomione polskie MSZ. - Nasz konsul w Bogocie jest w stałym kontakcie z wojskiem i policją, która przeszukuje okoliczne góry - poinformował rzecznik resortu Paweł Wroński.

Jednak w związku z brakiem efektów, poszukiwania mogą zostać zakończone. W internecie trwa zbiórka na ich kontynuacje. - Będziemy napierać każdej nocy, żeby te poszukiwania się nie kończyły - deklaruje córka zaginionego paralotniarza.

Rodzina czeka na ruch operatora sieci komórkowej, który może przynieść przełom. - Najważniejsza informacją jest teraz pozyskanie lokalizacji z tego ostatniego połączenia telefonicznego - wskazuje zięć Witolda, Tomasz Wesołowski.

Bez tego zakres poszukiwań to 600 kilometrów kwadratowych.

Do poszukiwań może dołączyć każdy. Stowarzyszenie apeluje o pomoc

O pomoc w poszukiwaniach Witolda Gilarskiego apeluje Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe. Do poszukiwań może też dołączyć każdy, zdalnie. Kolumbijskie służby udostępniają najnowsze zdjęcia lotnicze terenu.

- Można uczestniczyć w poszukiwaniach i przeglądać zdjęcia satelitarne i z dronów, żeby znaleźć Witolda - tłumaczy Krzysztof Maciejczuk ze stowarzyszenia.





Rodzina nie dopuszcza myśli, że poszukiwania nie przyniosą efektu.

- Każdy dzień przynosi nadzieje, że dzisiaj go znajdą, dzisiaj już będzie mógł z nami porozmawiać, taką mamy nadzieję, że bo innej myśli dopuszczamy - mówi żona zaginionego paralotniarza Elżbieta Gilarska.