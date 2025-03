Nagrody - Brylantowe Anteny - stanowią symbol uznania dla osób, które w szczególny sposób wpłynęły na rozwój telewizji w Polsce. Zygmunt Solorz, Mirosław Błaszczyk i Józef Birka zostali docenieni za swoje niezastąpione zasługi dla rynku mediów w Polsce.

Nagrody zostały wręczone przez Henryka Ciskiego, który przypomniał znaczenie TV-Sat Magazyn w dokumentowaniu rozwoju rynku mediów w Polsce przez ostatnie trzy dekady.

Brylantowe Anteny dla Polsatu

Choć sama gala jubileuszowa miała miejsce w grudniu, przedstawiciele Telewizji Polsat, z powodu obowiązków zawodowych, nie mogli wówczas osobiście odebrać swoich nagród. W związku z tym, wręczenie nagród miało miejsce w marcu, podczas specjalnego spotkania w siedzibie Telewizji Polsat.

W trakcie spotkania Henryk Ciski wyraził swoje uznanie dla Zygmunta Solorza i Telewizji Polsat, podkreślając ich wkład w historię polskiego rynku mediów. Józef Birka, Członek rady Nadzorczej Telewizji Polsat, wspominając początki Telewizji Polsat, przypomniał, że była to pierwsza niezależna, prywatna stacja telewizyjna w wolnej Polsce. Mirosław Błaszczyk, obecny Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus, zwrócił uwagę na to, jak wielki wpływ na polski rynek miał Zygmunt Solorz - nie tylko w mediach, ale także w telekomunikacji. Z kolei Zygmunt Solorz podsumował to stwierdzeniem: Minione 35 lat to był wspaniały czas - dla mediów, TV-Sat Magazyn, Polsatu, jak i dla nas wszystkich.

Jubileusz TV-Sat Magazyn - 35 lat na rynku mediów

W ciągu 35 lat działalności TV-Sat Magazyn nieprzerwanie dokumentuje zmiany w polskim rynku telewizyjnym, dostarczając czytelnikom nie tylko bieżących informacji, ale także analizy i komentarze dotyczące rozwoju branży. Magazyn stał się jedną z najważniejszych publikacji w Polsce, szczególnie cenioną wśród profesjonalistów z branży mediów.

