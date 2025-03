Trump na odsiecz Muskowi. Zapowiada masową łapankę

Prezydenta USA oburzają ataki na salony samochodowe firmy Tesla należącej do Elona Muska. Jak zapowiedział, będą uznane za akty wewnętrznego terroryzmu, a ich wykonawcy zostaną schwytani. Co więcej, Donald Trump - aby wesprzeć przedsiębiorstwo, którego akcje pikują - zapowiedział, że kupi jedno z produkowanych przez nie aut,

Donald Trump we wtorek pod Białym Domem razem z Elonem Muskiem obejrzał pięć samochodów marki Tesla. Ostatecznie prezydent USA zapowiedział, że kupi czerwony Model S, co miałoby być gestem "zaufania i wsparcia" dla miliardera i jego motoryzacyjnej firmy.

ZOBACZ: Unia ugina się pod groźbami Trumpa. Apple i Meta bezkarne

W ostatnim czasie giełdowe notowania przedsiębiorstwa drastycznie spadły. Wykres Tesli dołuje zresztą od czasu, gdy Musk dołączył do administracji Trumpa, lecz tendencja pogłębiła się po niedawnych komentarzach i zapowiedziach Muska. W poniedziałek kurs akcji Tesli na giełdzie osiągnął najniższy poziom od 2020 roku, spadając o ponad 15 proc.

Co więcej, wobec rosnących niechęci wobec Muska, należące do niego salony samochodowe stały się celem aktów wandalizmu. Oprócz tego dochodziło przed nimi do pokojowych demonstracji. W tle tych inicjatyw jest sprzeciw wobec narracji Muska dotyczącej wewnętrznych spraw USA czy podejścia do wojny w Ukrainie.

Szczodry gest Donalda Trumpa. Tesla podwoi produkcję

Zakup drogiej tesli to nie koniec gestów ze strony Donalda Trumpa. Zapowiedział też, że uzna ataki na punkty sprzedaży Tesli za akty wewnętrznego terroryzmu. - (Musk) został potraktowany bardzo niesprawiedliwie przez niektórych ludzi i chcę, żeby ci ludzie wiedzieli, że nie można go karać za to, że jest patriotą, a jest wielkim patriotą - ocenił.

ZOBACZ: To koniec z fizycznymi kopiami gier. Trump wbił gwóźdź do trumny



Odnosząc się do sprawców ataków zapowiedział, że ich "zatrzyma". - Złapiemy każdego, kto to robi, ponieważ szkodzi wielkiej amerykańskiej firmie - mówił, a w podziękowaniu Musk zapowiedział, iż Tesla podwoi produkcję samochodów w USA w ciągu najbliższych dwóch lat.