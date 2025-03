Amerykanin został postrzelony przez swojego psa, który wskoczył na łóżko i stanął na spuście odbezpieczonego pistoletu, doprowadzając do wypalenia broni. Mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń. To już czwarty odnotowany incydent tego rodzaju w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Mieszkaniec Memphis w stanie Tennessee w wyniku nieszczęśliwego wypadku został postrzelony przez własnego psa.

Jak informuje AFP, do zdarzenia doszło w poniedziałek wczesnym rankiem. Mężczyzna spał u boku swojej partnerki, gdy na łóżko nieoczekiwanie wskoczył jego pupil - roczny pitbull imieniem Oreo. Jak wynika z policyjnego raportu, zwierzę "wbiło łapę w osłonę spustu" i nacisnęło go, doprowadzając do wystrzelenia pocisku.

USA. Pies postrzelił opiekuna. To nie pierwszy taki przypadek

Opiekun został ranny w lewe udo, które zostało opatrzone w szpitalu. Policja określiła incydent jako "przypadkowe obrażenia". Partnerka poszkodowanego bagatelizowała zdarzenie, wskazując w rozmowie ze stacją Fox 13, że "pies lubi zabawę, lubi skakać i takie tam".

To nie pierwszy przypadek w ciągu ostatnich lat. Dwa lata temu w Kansas 30-letni mężczyzna został postrzelony przez owczarka niemieckiego, który nadepnął na karabin myśliwski. W 2018 r. ucierpiał natomiast 51-latek z Iowa, gdy jego czworonóg postrzelił go w nogę.

W 2016 r. do podobnego incydentu doszło też w Europie, w Niemczech. Zapalony myśliwy został postrzelony w ramię z broni, która leżała naładowana i odbezpieczona w jego samochodzie. Jego pies przez przypadek ściągnął język spustowy i wystrzelił w mężczyzny.

W tym przypadku sąd administracyjny w Monachium uznał, że opiekun zwierzęcia nie powinien mieć pozwolenia na broń - odebrano mu je razem z uprawnieniami myśliwego. Wszystko w związku z przepisami, które zakazują przewożenia w aucie odbezpieczonych strzelb.