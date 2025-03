Forum Gospodarcze TIME zorganizowano po raz 17 przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), przy współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej (PIKE) oraz Fundacją Digital Poland.

Eksperci z biznesu i nauki podczas trwającej aktualnie polskiej prezydencji w Radzie UE postulowali zmianę dotychczasowego paradygmatu cyfryzacji. Popierając cele Decyzji dotyczącej cyfrowej dekady wskazywali na kluczowe znaczenie wniosków i rekomendacji zawartych w raportach Enrico Letty, Mario Draghi’ego i Sauli Niinisto.

Forum Gospodarcze TIME. Jak przyspieszyć cyfryzację gospodarki UE?

Przemówienie otwierające obrady Forum, wygłoszone przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, współgrało z wystąpieniem programowym Forum. Dominującą rekomendacją był postulat zwiększania tempa integracji rynku UE.

Przedsiębiorcy wskazują, że konieczne jest nowe pogłębione spojrzenie na cyfryzację, gdyż zmieniając sposób życia człowieka, funkcjonowania gospodarki, komunikację społeczną i politykę, zainicjowała ona zmiany ustrojowe. Turbulencje, które obecnie przeżywamy, to bezpośrednie skutki dotychczasowej cyfryzacji.

Forum Gospodarcze TIME Uczestnicy Forum Gospodarczego TIME

Media elektroniczne otworzyły dostęp do każdego obywatela, ale stały się też narzędziami manipulacji, indoktrynacji, dezinformacji i propagacji kłamstw, dostępnymi dla adwersarzy UE. Osiągnięcia kognitywistyki czynią społeczeństwa bezbronnymi wobec niszczącej siły profesjonalnej presji psychologicznej.

Jak podkreślają organizatorzy, Platformy społecznościowe podnoszą poziom frustracji, agresji i rozpadu więzi społecznej, przez co stajemy się niezdolnymi do obrony w warunkach zaostrzającej się wojny informacyjnej i rosnącego zagrożenia egzystencjalnego.

Cyfryzacja zwiększyła korzyści z ekonomii skali, co wzmacnia największe gospodarki. Niestety, kraje UE nie wykorzystały dotychczas potencjału cyfryzacji, gdyż egoizmy wzmocnione przez niekompetencję radykalnie spowolniły procesy integracji UE.

Podniósł się natomiast poziom komplikacji modeli biznesowych oraz wzajemnych współzależności. To idealne warunki do szerzenia tzw. "prostych prawd" i spiskowych teorii. Mediatyzacja polityki uruchomiła niszczące synergie ciemnych stron ludzkiej natury z żądzą władzy na czele.

Przedsiębiorcy w swojej masie doskonale rozumieją mechanizmy działania mediów cyfrowych, sztucznej inteligencji i informatyzacji i siłę oddziaływania na wszystkie dziedzin życia. Mają świadomość, że bez ich wsparcia, wyjście z obecnej sytuacji jest niemożliwe. W trakcie Forum przedstawiano listy zagrożeń, które niesie ze sobą brak dopasowania polityki gospodarczej do wymogów cyfryzacji w całej gospodarce - zaznaczyli organizatorzy Forum.

Zmiany te spowodują redukcje bezpośredniego zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle do poziomu 4 proc. Zatem 96 proc. miejsc pracy będzie w usługach, a podstawowym miejscem pracy będzie interfejs cyfrowy. Sektor informuje, że do roku 2035 elektronika i oprogramowanie będą stanowić 25 proc. kosztów nowoczesnego uzbrojenia.

Konieczna odbudowa produkcji elektronicznej

Odbudowa przemysłu zbrojeniowego wymaga przyspieszonej odbudowy produkcji elektronicznej wraz z produkcją kluczowych materiałów i podzespołów półprzewodnikowych.

Polski sektor nowych technologii nie pozostawia złudzeń. Prawa ekonomii skali wymagają szybkiej i pełnej integracji rynku. Sektor w pełni popiera i wyciąga wnioski z diagnozy Draghi'ego - UE ma tylko dwie drogi: pełną integrację lub stagnację gospodarczą i powolny rozpad UE, wskazując, że dla większości państw europejskich oznacza to nieuniknioną wasalizację.

Wiceprezes KIGEiT dr Jarosław Tworóg w prezentacji wskazał główne bariery, bez pokonania których postulowana integracja jest mało prawdopodobna:

różnice w poziomie rozwoju i wielkości krajów członkowskich,

zagrożenie przepływem wartości dodanej z krajów słabszych do silniejszych,

problem integracji infrastruktury podwójnego zastosowania, rynków sieciowych i cyfrowych,

brak pomysłu na sposób, w jaki można byłoby uprościć wspólne prawo gospodarcze UE.

Pokonanie tych barier wydaje się obecnie prawie niemożliwe, ale stan wyższej konieczności i uruchomienie instynktu samozachowawczego społeczeństw UE może odkryć pokłady solidarności, które pozwolą na:

połączenie reform jednolitego rynku z uruchomieniem nowych źródeł finasowania rozwoju,

stworzenie mechanizmów integracji sieci energetycznych, cyfrowych i infrastruktury AI,

uruchomienie wspólnego program edukacji i systemu kształcenia ustawicznego, który umożliwi przygotowanie społeczeństw UE do skutków społecznych komercjalizacji AI,

szybkie stworzenie spójnej wewnętrznie sieci zakładów produkcji zbrojeniowej o skali adekwatnej do skali aktualnych i możliwych zagrożeń oraz kluczowych wyzwań cyfrowej i energetycznej transformacji w Europie.

Wypracowane uwagi i wnioski powinny zostać wykorzystane jeszcze w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE. Wielowątkowa agenda i różnorodność tematów tegorocznego Forum Gospodarczego TIME współgrały z przekazem wystąpienia programowego - podkreślono. Na sześciu scenach wystąpiło ponad 150 prelegentów, poruszając kluczowe zagadnienia dla przyszłości Polski i Europy, warunkujące rozwój m.in. takie jak:

sztuczna inteligencja (wymagająca uruchomienia finansowania i uproszczenia regulacji)

infrastruktura telekomunikacyjna i sieci 5G (ułatwienia inwestycji i pobudzanie popytu),

strategie cyfryzacji i nowe technologie (skoncentrowane na dbałości o synergie),

Smart Grid oraz transformacja energetyczna (przełamanie blokady kompetencyjnej),

Przemysł 4.0 (otwarcie prawa na gospodarkę danych i współpracę firm),

regulacje sektorowe i europejskie standardy (uproszczenia)

cyberbezpieczeństwo poprzez modernizację technologii i organizację systemów,

cyfrowa higiena i edukacja technologiczna.

Polscy przedsiębiorcy wspierają cele Cyfrowej Dekady 2030, wskazując jednocześnie, że realizacja jej celu strategicznego, którym jest likwidacja dystansu technologicznego i który dzieli nas od liderów, jest przejście z sektorowego na horyzontalne formułowanie celów strategicznych polityk cyfryzacji.

Dyskusje koncentrowały się na wielu szczegółowych priorytetach Cyfrowej Dekady 2030 oraz roli Polski w cyfrowej transformacji Europy. Eksperci debatowali nad wyzwaniami związanymi z implementacją nowych regulacji, takich jak AI Act, a także nad finansowaniem transformacji technologicznej i jej wpływem na gospodarkę.

W trakcie inauguracji Forum Wicepremier, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i przedstawiciele kluczowych organizacji branżowych: Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (Stefan Kamiński), Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (Karol Skupień), Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Andrzej Dulka) oraz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (Bogdan Łaga) podpisali List Intencyjny otwierający możliwość podniesienia poziomu współpracy biznesu z administracją na jakościowo wyższy poziom.

To porozumienie stanowi ważny krok w kierunku intensyfikacji inwestycji w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną kraju. Strony porozumienia uznały kluczowe znaczenie rozwoju sieci mobilnych i stacjonarnych o bardzo dużej przepustowości, ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji tzw. "białych plam" - obszarów pozbawionych dostępu do szybkiego internetu.

Kluczowe założenia współpracy

Sygnatariusze Listu Intencyjnego zobowiązali się do wspólnych działań na rzecz:

usunięcia barier prawnych i administracyjnych utrudniających rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej,

obniżenia kosztów inwestycyjnych,

skutecznej implementacji unijnych regulacji, w tym Gigabit Infrastructure Act (GIA),

wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację,

budowania systemu wsparcia dla firm telekomunikacyjnych.

Powołanie Grupy ds. Rozwoju Telekomunikacji

W ramach porozumienia postanowiono o utworzeniu Grupy ds. Rozwoju Telekomunikacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jej zadania obejmą:

Inwentaryzację celów i działań koniecznych do rozwoju telekomunikacji,

Identyfikację i eliminację barier legislacyjnych oraz administracyjnych,

Poszukiwanie i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych,

Opracowanie strategii optymalnego zaangażowania zasobów prywatnych i publicznych,

Regulacje sprzyjające inwestycjom telekomunikacyjnym,

Współpracę w zakresie przeciwdziałania wyzwaniom cyfrowym, takim jak dezinformacja, cyberzagrożenia czy obawy dotyczące PEM (pola elektromagnetycznego).

Znaczenie porozumienia

Podpisane porozumienie to istotny krok w kierunku cyfrowej transformacji Polski. Synergia administracji publicznej i sektora telekomunikacyjnego umożliwi skuteczniejsze wdrażanie strategii cyfryzacji, przyczyniając się do rozwoju technologicznego, wzrostu gospodarczego i zwiększenia dostępności szybkiego Internetu w kraju. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że współpraca międzyresortowa oraz udział organizacji branżowych będą kluczowe dla sukcesu tej inicjatywy.

Są o tym przekonani także pozostali sygnatariusze porozumienia, organizatorzy Forum TIME, od lat reprezentujący istotne dla kraju sektory gospodarcze.

Podsumowanie ICT WEEK

17 Forum Gospodarczemu TIME, organizowanemu w ramach tygodnia ICTWEEK towarzyszyła również kolejna konferencja Data Spaces Symposium, spotkaniu, w którym wzięło udział ponad 800 uczestników z 40 krajów, jest organizowane z członkami Data Spaces Business Alliance (Big Data Value Association, FIWARE Foundation, Gaia-X Association from Data and Cloud AISBL, International Data Spaces Association) oraz Data Spaces Support Centre (DSSC).

Sympozjum, którego trzecia edycja odbyła się pierwszy raz w Polsce, podkreśla znaczenie przestrzeni danych i udostępniania danych nie tylko jako kamienia węgielnego Europejskiej Unii Danych, ale także jako paliwa dla sztucznej inteligencji. Jako kamień węgielny cyfrowej transformacji Europy, Gaia-X wpisuje się w wizję Unii Europejskiej dotyczącą suwerenności danych, interoperacyjności i innowacji.

Inicjatywa odgrywa wiodącą rolę w umożliwianiu zaufanych i przejrzystych infrastruktur udostępniania danych, zapewniając, że europejskie przedsiębiorstwa, instytucje i rządy mogą działać w bezpiecznym i znormalizowanym środowisku cyfrowym.

- Dyskusje w Warszawie potwierdzają znaczenie budowania zaufanego i interoperacyjnego europejskiego ekosystemu danych - powiedział Ulrich Ahle, dyrektor generalny Gaia-X.

Gaia-X współpracuje z instytucjami europejskimi, DSBA i DSSC, aby zapewnić, że przedsiębiorstwa i instytucje w Europie i poza nią mogą korzystać z przestrzeni danych, które są bezpieczne, suwerenne i zaprojektowane z myślą o długoterminowej równoważności.

Laureaci 7. Edycji Digital Shapers

W trackie wieczornego spotkania networkingowego ICT WEEK ogłoszono również Lauretaów 7. edycji Digital Shapers - prestiżowego zestawienia liderów cyfrowej transformacji w Polsce. Wybitnych osobowości ze świata biznesu, nauki, administracji publicznej i organizacji pozarządowych, które wnoszą istotny wkład w rozwój cyfrowej gospodarki. Gratulujemy nagrodzonemu www.digitalshapers.pl

red. / polsatnews.pl