Dariusz Matecki na oddziale szpitalnym aresztu. "Ma zapewnioną stałą opiekę"

Dariusz Matecki, który we wtorek po południu został przetransportowany z warszawskiego aresztu do placówki w Radomiu, przebywa na oddziale szpitalnym - poinformował Mariusz Gosek. W środę pełnomocnik posła PiS powiadomił, że złożył zażalenie na zatrzymanie swojego klienta.

"Mogę potwierdzić, że pan poseł Dariusz Matecki przebywa na oddziale szpitalnym Aresztu Śledczego w Radomiu ze względu na chorobę" - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Gosek, dodając że poseł PiS ma zapewnioną "stałą opiekę medyczną".

Kolega zatrzymanego polityka z sejmowych ław wskazał, że szczegółowe informacje dotyczące hospitalizacji Mateckiego będzie mógł podać wyłącznie, gdy zgody udzieli rodzina aresztowanego.

Dariusz Matecki trafił na oddział szpitalny

W środę pełnomocnik Mateckiego mec. Kacper Stukan przekazał, że do przeniesienia posła na oddział szpitalny doszło we wtorek około południa. Zapytany, czy stan zdrowia Mateckiego się pogorszył, zaprzeczył i stwierdził, że "nie ma takiej wiedzy, by stało się coś niezwykłego".

- To jest, według mojej wiedzy, taki codzienny stan zdrowia pana Dariusza Mateckiego - powiedział, dodając, że sytuacja ma związek z "chorobami czy schorzeniami, czy jego stanem zdrowia, o którym informowaliśmy w sądzie w sobotę".

Stukan przekazał ponadto, że złożył zażalenie na zatrzymanie Mateckiego, a w środę lub czwartek złoży także zażalenie na tymczasowy areszt wobec posła. W ocenie pełnomocnika Mateckiego na tym etapie absolutnie nie jest konieczny areszt, ponieważ brak jest - jak ocenił - ryzyka matactwa i ucieczki.

O przeniesieniu Dariusza Mateckiego do aresztu w Radomiu informował późnym wtorkowym popołudniem rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W rozmowie z polsatnews.pl wskazał, że działania podjęto, "aby w razie potrzeby zapewniać możliwie najlepszą opiekę medyczną, a w Areszcie Śledczym w Radomiu jest oddział medyczny".

W poniedziałek przed aresztem śledczym na warszawskim Służewcu o zdrowiu Mateckiego opowiadał dziennikarzom Mariusz Gosek. Orzekł, że został upoważniony przez pełnomocnika Mateckiego do "poinformowania o jego chorobie". Stwierdził, że poseł schudł 10 kg.

ZOBACZ: Dariusz Matecki trafił w nowe miejsce. Prokuratura o działaniu "profilaktycznym"

W sobotę śledczy informowali, że sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla Dariusz Mateckiego na okres dwóch miesięcy.

- Sąd uznał że materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia, że podejrzany popełnił zarzucone czyny. Stwierdzono ponadto, że istnieje obawa matactwa - mówił dziennikarzom przed budynkiem sądu prokurator Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej.

Zatrzymanie Dariusza Mateckiego

Poseł Dariusz Matecki został zatrzymany w piątkowy poranek przez Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Doszło do tego na polecenie prokuratury w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Politykowi PIS postawiono sześć zarzutów zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności. Matecki złożył wyjaśnienia, nie przyznał się do winy.

ZOBACZ: Sąd postanowił ws. byłego szefa RARS. Chodzi o list żelazny

Prokurator uznał, że konieczne jest aresztowanie posła i taki wniosek skierował do sądu. "Wynika to z uzasadnionej obawy bezprawnego wpływania na tok postępowania, jak również z groźby wymierzenia surowej kary" - wyjaśnił w piątek rzecznik PK Przemysław Nowak.