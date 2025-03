W wieku 68 lat nagle zmarł Witold Tomczak, były poseł, a także eurodeputowany. Poinformował o tym Grzegorz Braun, lider Korony Polskiej, do której należał polityk. "Umarł niezłomny poseł, niezawodny lekarz, przyjaciel, zawsze wierny sprawie polskiej i sprawie katolickiej" - ocenił Braun. Z kolei obecny poseł Włodzimierz Skalik stwierdził, iż Tomczak był "zaangażowany i aktywny do ostatnich dni".

"Zmarł Witold Tomczak (1957-2025) - poseł na Sejm RP i polski poseł do Parlamentu Europejskiego, prawdziwy lekarz, członek i działacz Korony Polskiej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie! RIP" - poinformował poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.



Jak dodał, Tomczak był "polskim patriotą, zaangażowanym i aktywnym do ostatnich dni". O śmierci byłego posła informował również lider partii, europoseł Grzegorz Braun. Nazwał Tomczaka "niezłomnym posłem, niezawodnym lekarzem, przyjacielem, towarzyszem Korony Polskiej". "Zawsze wierny sprawie polskiej i sprawie katolickiej" - napisał kandydat na prezydenta.

Witold Tomczak nie żyje. Miał 68 lat, był politykiem prawicowych partii

Tomczak jeszcze we wtorek po południu informował na platformie X, że w intencji Brauna zostanie odprawiona msza święta w Ostrowie Wielkopolskim. Niedługo później były parlamentarzysta zmarł. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci 68-latka

Witold Tomczak urodził się w 1957 roku w Kępnie. Był absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1997-2001 pełnił mandat posła z ramienia AWS, z rekomendacji Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W trakcie kadencji opuścił klub AWS, zakładając Porozumienie Polskie. Na początku XXI wieku uzyskał reelekcję, startując z list Ligi Polskich Rodzin.

W pierwszych w Polsce eurowyborach dostał się do PE, gdzie zapisał się do frakcji Niepodległość i Demokracja. Rok później opuścił ówczesną formację Romana Giertycha. Później zaangażował się w tworzoną przez Marka Jurka Prawicę Rzeczypospolitej, zaś w wyborach do PE w 2014 roku startował z listy Solidarnej Polski. Później wstąpił do Konfederacji Korony Polskiej.

Witold Tomczak zmarł. Wokół działań polityka były kontrowersje

O Tomczaku było głośno, kiedy w 2000 roku wraz z posłanką Haliną Nowiną-Konopczyną usunął w warszawskiej galerii Zachęta z instalacji włoskiego rzeźbiarza Maurizio Cattelano fragment symbolizujący meteoryt przygniatający postać papieża Jana Pawła II.

Rok wcześniej polityk był oskarżony o znieważenie policjantów, którzy spostrzegli, iż samochód Tomczaka jedzie jednokierunkową ulicą pod prąd. Aktywny wtedy poseł miał wtedy nazwać mundurowych. "palantami". O to, czy jest to słowo obraźliwe, toczył się proces, podczas którego odbyło się ponad 40 rozpraw. W 2010 roku sąd umorzył sprawę z powodu przedawnienia.