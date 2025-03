"Poinformowałem właśnie panie i panów ministrów, że członkowie rządu i ich urzędnicy także przejdą przeszkolenie. Dobrowolne. Co zostało przyjęte z pełnym zrozumieniem" - przekazał Donald Tusk.

Tusk zapowiada szkolenia wojskowe. Udział w nich weźmie również rząd

Koncept stworzenia projektu ćwiczeń wojskowych dla wszystkich dorosłych obywateli polskich został przedstawiony przez premiera w ubiegłym tygodniu. We wtorek Tusk rozwinął go podczas posiedzenia Rady Ministrów. Szef rządu zapowiedział osiągnięcie możliwości do przeszkolenia 100 tys. ochotników rocznie do 2027 r.

- Chętnych do służenia ojczyźnie w sytuacjach tego wymagających nie brakuje. Musimy zwiększyć zdecydowanie możliwości państwa, aby każdy zainteresowany szkoleniem wojskowym mógł w nim uczestniczyć - przekonywał szef polskiego rządu, dodając że to "zadanie trudne ale wykonalne".

ZOBACZ: Donald Tusk o szkoleniach wojskowych. "Przeszkolimy rocznie 100 tys. chętnych"

Tusk powiedział, że każdy pomiędzy 18. a 60. rokiem życia kto będzie zainteresowany dobrowolnymi szkoleniami wojskowymi otrzyma dokładne informacje, w jaki sposób takie szkolenie może odbyć. - Poza armią zawodową i poza WOT musimy zbudować de facto armię rezerwistów i temu będą służyły nasze działania - podkreślił premier.

Cezary Tomczyk: Zwiększamy też wydatki na obronność

W poniedziałek głos w sprawie zabrał również wiceszef MON Cezary Tomczyk. Goszczący w "Graffiti" minister podkreślał, że szkolenia będą dobrowolne, ale powszechne, a zachęcić do udziału w nich mają "różnego rodzaju ulgi i benefity".

ZOBACZ: Ulgi, benefity i "model polski". Tak będą wyglądać szkolenia wojskowe

Tomczyk stwierdził, że choć na chwilę obecną nie ma "żadnego twardego scenariusza", sugerującego zagrożenie atakiem ze strony wrogiego państwa, to Polska musi być przygotowana również na taką ewentualność. - Dlatego zwiększamy też wydatki na obronność - podkreślił.

Decyzję Tuska dotyczącą szkoleń wojskowych pochwalił nominowany na stanowiska ambasadora USA w Polsce Tom Rose. "Polska wyznacza drogę do bezpieczniejszej, bardziej samowystarczalnej Europy" - napisał w mediach społecznościowych.