Naukowcy z VA Portland Health Care System w Oregonie dokonali przełomowego odkrycia, które może mieć konsekwencje dla zdrowia seniorów. Ich badania wykazały, że obturacyjny bezdech senny może zwiększać ryzyko rozwoju choroby Parkinsona. Choć brzmi to alarmująco, istnieje rozwiązanie, które może pomóc w minimalizowaniu zagrożenia.

Obturacyjny bezdech senny (OBS) to schorzenie, które prowadzi do wielokrotnych zatrzymań lub spłyceń oddechu podczas snu. Dochodzi do niego, gdy mięśnie gardła nadmiernie się rozluźniają, blokując drogi oddechowe. W efekcie chory wielokrotnie budzi się w nocy, aby zaczerpnąć powietrza.

Bezdech nie tylko powoduje zmęczenie, problemy z koncentracją i przewlekłe niedotlenienie organizmu, ale także zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz chorób serca. Najnowsze badania sugerują jednak, że jego wpływ może być jeszcze bardziej niebezpieczny.

Co wykazały badania?

Naukowcy z Portland przeanalizowali 20-letnie dane medyczne obejmujące 1,6 miliona pacjentów z bezdechem sennym i 10 milionów osób zdrowych. Wyniki pokazały, że w ciągu pięciu lat od diagnozy osoby cierpiące na OBS miały o 1,8 więcej przypadków choroby Parkinsona na 1000 pacjentów w porównaniu do grupy kontrolnej.

Eksperci wskazują, że niedotlenienie mózgu wywołane przez OBS może prowadzić do uszkodzenia neuronów odpowiedzialnych za kontrolę ruchów, co zwiększa ryzyko rozwoju Parkinsona. Choroba ta jest związana z degeneracją komórek produkujących dopaminę, a niedotlenienie może przyspieszać ten proces.

Czy można zmniejszyć ryzyko?

Bezdech senny można skutecznie leczyć za pomocą aparatu CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), który zapewnia stały dopływ powietrza do dróg oddechowych, zapobiegając ich blokowaniu.

Badania wykazały, że osoby, które rozpoczęły terapię CPAP w ciągu dwóch lat od diagnozy, miały o 2,3 mniej przypadków Parkinsona na 100 osób w porównaniu do tych, którzy zaczęli leczenie później.

Chociaż wyniki są obiecujące, dr Gregory D. Scott, główny autor badania, podkreśla, że potrzebne są dalsze analizy, aby w pełni zrozumieć mechanizm wpływu OBS na rozwój Parkinsona.

Bezdech senny a ogólny stan zdrowia

Obturacyjny bezdech senny ma nie tylko wpływ na rozwój choroby Parkinsona, ale także wiąże się z wieloma innymi problemami zdrowotnymi. Długotrwałe niedotlenienie organizmu może:

prowadzić do nadciśnienia i chorób serca,

zwiększać ryzyko udaru mózgu ,

powodować przewlekłe zmęczenie i problemy z koncentracją,

osłabiać układ odpornościowy.

Z tego powodu osoby cierpiące na bezdech senny, zwłaszcza seniorzy, powinny regularnie monitorować stan swojego zdrowia i jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie.

