Najlepsze europejskie miasto średniej wielkości. Wrocław z prestiżową nagrodą

Wrocław po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast Europy. W prestiżowym rankingu European Cities & Regions of the Future 2025, opracowywanym przez fDi Intelligence, stolicą Dolnego Śląska została uznana za najlepsze europejskie miasto średniej wielkości.

To nie jedyny sukces Wrocławia – zwyciężył on również w trzech kluczowych kategoriach: najbardziej przyjaznej lokalizacji dla biznesu, miasta o najwyższym kapitale ludzkim oraz najlepszego miejsca do życia. W podkategorii potencjału ekonomicznego Wrocław zajął drugie miejsce, ustępując jedynie szwajcarskiemu Zurychowi.

Prestiżowy ranking fDi Intelligence

Ranking European Cities & Regions of the Future 2025 to jedno z najbardziej renomowanych zestawień dotyczących atrakcyjności europejskich miast i regionów dla inwestorów zagranicznych. Opracowuje go fDi Intelligence, specjalistyczna jednostka należąca do The Financial Times, a ocenie poddawane są setki miast i regionów z całej Europy. Klasyfikacja opiera się na analizie pięciu głównych kryteriów: potencjału ekonomicznego, przyjazności dla biznesu, łączności, kapitału ludzkiego i stylu życia oraz efektywności kosztowej.

Co decyduje o sukcesie Wrocławia?

Według prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, sukces miasta to efekt dynamicznego rozwoju i realizacji kluczowych inwestycji. "Wrocław to dziś miasto z prawie 900 tys. mieszkańców, a w ciągu dnia korzysta z niego nawet 1,2 mln osób. Jesteśmy w trakcie projektowania i chwilę przed rozpoczeciem budowy pięciu nowych tras tramwajowych. To też miasto, które przyciąga inwestorów, szczególnie w sektorze start-upów – mamy ponad 106 tysięcy studentów, co sprawia, że jest to jedno z najważniejszych centrów akademickich w kraju."



Z kolei prezeska Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Magdalena Okulowska podkreśla, że wyróżnienie w tak prestiżowym rankingu to nie tylko powód do dumy, ale również potwierdzenie stabilności gospodarczej miasta. "Obecność Wrocławia w tym zestawieniu to silny sygnał dla inwestorów. To najskuteczniejsza forma promocji miasta, która dociera do globalnych firm i przedsiębiorców poszukujących najlepszych lokalizacji do inwestowania."

Wręczenie nagród w Cannes

Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 11 marca 2025 roku w Cannes we Francji, podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM. Wydarzenie to przyciąga przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz liderów samorządowych z całej Europy, a obecność Wrocławia w gronie zwycięzców to potwierdzenie jego rosnącej pozycji na arenie międzynarodowej.

Tegoroczne wyróżnienia pokazują, że Wrocław jest nie tylko miastem dynamicznie rozwijającym się, ale również miejscem, które oferuje doskonałe warunki do życia, pracy i inwestowania. To dowód na to, że Dolny Śląsk pozostaje jednym z kluczowych centrów rozwoju gospodarczego Europy.