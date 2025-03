Frederik, syn księcia Roberta z Nassau oraz księżnej Julii, zmarł pierwszego dnia marca w wieku 22 lat. Powodem śmierci była rzadka choroba mitochondrialna POLG.

Rodzina podała tę smutną informację za pośrednictwem fundacji, którą Frederik założył przed trzema laty. "Z ogromnym żalem chcielibyśmy poinformować o odejściu naszego syna Frederika - założyciela i dyrektora Fundacji POLG" - czytamy w oświadczeniu.

"28 lutego, w Dniu Chorób Rzadkich, porozmawialiśmy z synem po raz ostatni. Pożegnał się z każdym członkiem naszej rodziny. Przekazał każdemu z nas dużo dobroci, mądrości oraz wskazówek" - dodali bliscy.

Chorobę mitochondrialną POLG zdiagnozowano u Frederika, gdy miał 14 lat. Jest ona rzadkim zaburzeniem genetycznym, które pozbawia energii komórki ciała. Doprowadza to do dysfunkcji narządów (m.in. wątroby i mózgu) i prowadzi do ich niewydolności. Obecnie schorzenie to jest nieuleczalne.

Frederik urodził się we Francji, a pierwsze dwa lata życia spędził w Londynie. W 2004 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Szwajcarii. Jest krewnym Henryka - wielkiego księcia Luksemburga.

