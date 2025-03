Strajki na niemieckich lotniskach odczuwają pasażerowie w Polsce. Przykładowo z Wrocławia odwołano sześć lotów do Frankfurtu nad Menem i Monachium.

Utrudnienia występują także w porcie lotniczym w Gdańsku. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Lotniska im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow, najświeższe informacje dotyczące lotów do i z Niemiec podawane są na stronie internetowej lotniska.

Do godz. 7:00 odwołano wszystkie odloty do Monachium i Frankfurtu. Nie odbędą się też loty o godz. 13:20 i 14:20 do tych samych miast. Odwołano także loty z Hamburga (godz. 9:05), z Monachium (12:40 i 22:25) jak również Frankfurtu (13:45 i 23:30).

Strajk na lotniskach w Niemczech. Odwołane loty także z Polski

Z kolei Lotnisko Katowice poinformowało, że loty linii Air Dolomiti dla Lufthansy z i do Frankfurtu zostały odwołane. Loty linii Wizz Air z i do Dortmundu przekierowano do Paderborn. Natomiast linia Ryanair odwołała poranne loty z i do Dortmundu, a późniejsze przekierowała do Munster/Osnabruck. To w sumie 12 lotów.

Poniedziałkowy strajk ostrzegawczy dotyczy lotnisk w: Monachium, Stuttgarcie, Frankfurcie, Kolonii/Bonn, Duesseldorfie, Dortmundzie, Hanowerze, Bremie, Hamburgu, Berlinie-Brandenburgii i Lipsku-Halle.

"W poniedziałek na największych niemieckich lotniskach odbędzie się strajk pracowników sektora publicznego oraz firm handlingowych" - tłumaczy w komunikacie Lotnisko Katowice. Firmy handlingowe świadczą usługi naziemne dla linii lotniczych.

Związek zawodowy Verdi ogłosił, że w poniedziałek odbędą się strajki na wielu niemieckich lotniskach, m.in. we Frankfurcie nad Menem i Berlinie. Według wstępnych szacunków w Niemczech prawdopodobnie odwołanych zostanie ponad 3400 lotów, co dotknie około 510 tys. pasażerów.

bp/wka / PAP / Polsatnews.pl