J. D. Vance oraz Nate Vance są blisko spokrewnieni. Matka wiceprezydenta USA jest siostrą ojca drugiego z nich, więc panowie są wobec siebie kuzynami. O pomocy niesionej przez Nate'a Vance'a od marca 2022 roku napisało francuskie "Le Figaro".

Jako ochotnik trafił wówczas do 108 Brygady Strzelców Specjalnych "Wilki Da Vinci". - Przyjmowali każdego, kto w przeszłości trzymał broń. Przeszliśmy tylko bardzo podstawowe szkolenie - opisał Nate Vance, który przez cztery lata służył w Korpusie Piechoty Morskiej USA.

Brał udział w misjach bojowych przy największych bitwach pełnoskalowej wojny z Rosją. Jego oddział walczył m.in. pod Kupiańskiem, Bachmutem, Awdijiwką oraz Pokrowskiem.

Kuzyn J. D. Vance'a krytykuje krewnego. Przestrzega przed tragedią

Dziennikarze zapytali żołnierza ochotnika o ocenę działań Donalda Trumpa i jego administracji względem Ukrainy. Wówczas przyznał, iż oglądając wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu wpadł w wściekłość i poczuł rozczarowanie postawą swojego krewnego.

- J. D. jest dobrym, inteligentnym człowiekiem. Gdy krytykował pomoc dla Ukrainy, myślałem, że to tylko zagrywka polityczna, aby zadowolić pewien elektorat. Ale to, co zrobili z Zełenskim, było pułapką, przesiąkniętą absolutną hipokryzją - stwierdził.

Nate Vance uważa, że wstrzymanie pomocy humanitarnej to absolutny błąd, który finalnie może doprowadzić do tragedii. Jego zdaniem relacje pomiędzy USA i Rosją są nie do naprawienia. - Rosjanie prawdopodobnie nie zapomną naszego wsparcia dla Ukrainy. Jesteśmy pożytecznymi idiotami Władimira Putina - skwitował.

