17. Forum Gospodarcze TIME. Transmisja

Forum Gospodarcze TIME, zrodzone z inicjatywy i funkcjonujące pod przewodnictwem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, to wspólna konferencja izb, fundacji i stowarzyszeń oraz firm z obszaru IT i telekomunikacji poświęcona transformacji cyfrowej, energetycznej, klimatycznej, finansowej, medialnej i edukacyjnej naszego społeczeństwa oraz krajowej gospodarki.

17 edycja Forum będzie częścią ICT Week w ramach, którego w dniach 10-12 marca 2025 roku odbędą się dwie konferencje: FGTIME 10 marca oraz Data Space Sympozjum w dniach 11-12 marca organizowane przez organizację Data Spaces Support Centre i Data Spaces Business Alliance (Gaia - X the European Association for Data and Cloud AISBL, International Data Spaces Association, FIWARE Foundation i Big Data Value Association). ICT WEEK to rozbudowane merytorycznie, programowo i liczebnie spotkanie przedstawicieli szeroko rozumianego polskiego sektora ICT z reprezentantami podobnych instytucji i środowisk biznesowych ze wszystkich krajów wspólnoty europejskiej.

17. Forum Gospodarcze TIME. Oglądaj

"Jesteśmy przekonani, że ICT WEEK wesprze merytorycznie polską Prezydencję, a wypracowane w trakcie spotkań stanowiska i wnioski istotne dla transformacji cyfrowej kraju i Europy sektorów gospodarczych wzbogacą tę Prezydencję i tym samym przyczynią się do zintensyfikowania europejskiej gospodarki, jej konkurencyjności na światowym rynku oraz osiągnięcia celów Cyfrowej Dekady i Zielonego Ładu." - podkreślili organizatorzy.

17. Forum Gospodarczego TIME - transmisja

Głównym celem 17. Forum Gospodarczego TIME jest skierowane do przedstawicieli europejskiej i polskiej administracji bardzo konkretnego przesłania świata biznesu, że ściślejsza i otwarta współpraca z samorządami przedsiębiorców to nowe możliwości skuteczniejszego wykorzystania potencjału innowacyjności i zasobów UE i że ten cel można osiągnąć tylko w ramach bliskiej i partnerskiej współpracy tych środowisk.

WIDEO: PIT - czy da się zlikwidować? Szczerze o pieniądzach - odc. 262 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl