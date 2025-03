W czwartek lubelscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą "Nauka Jazdy", której celem była kontrola pojazdów szkoleniowych. Mundurowi sprawdzili blisko 70 pojazdów, wykrywając sześć naruszeń przepisów drogowych. Część kierowców otrzymała mandaty, inni zostali pouczeni, a w jednym przypadku funkcjonariusze skierowali sprawę do sądu.

ZOBACZ: 17-latek zginął w wypadku szybowca. Rusza proces instruktora

Jednak to nie drobne wykroczenia okazały się być największym zaskoczeniem. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny jednego z pojazdów oraz ujawnili, 48-letnią instruktorkę nauki jazdy, która znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Lublin. Policja zatrzymała pojazd nauki jazdy

Około godziny 11:00 na Alejach Racławickich w Lublinie policjanci zatrzymali do kontroli samochód nauki jazdy. Za kierownicą siedział 18-letni kursant z powiatu lubelskiego, który został poddany badaniu alkomatem - wynik wykazał, że był on trzeźwy. Z kolei test przeprowadzony u jego 48-letniej instruktorki ujawnił, że znajdowała się ona pod wpływem alkoholu.

ZOBACZ: Wjechał pod prąd na S7. Zawrócił go instruktor jazdy

Zgodnie z prawem, w trakcie szkolenia to instruktor jest traktowany jako kierowca, ponieważ kursant nie posiada jeszcze uprawnień do samodzielnego prowadzenia pojazdu. Oznacza to, że to na instruktorze spoczywa pełna odpowiedzialność za zachowanie trzeźwości i zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy.

Jakie konsekwencje czekają instruktorkę?

Funkcjonariusze po wykryciu naruszenia natychmiast przerwali jazdę i zatrzymali kobiecie prawo jazdy.

ZOBACZ: Otwock. Instruktor sportu opiekował się dziećmi. Najprawdopodobniej był pod wpływem narkotyków

Instruktorka odpowie za wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu, za które grozi kara grzywny, ograniczenie wolności, a nawet areszt. Jak poinformował podkomisarz Kamil Karbowniczek, policja sporządziła odpowiednią dokumentację, a sprawa trafi do sądu.

WIDEO: "Pękła mu gumka w majtkach". Ewa Zajączkowska-Hernik odpowiada Szymonowi Hołowni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kk / Polsatnews.pl