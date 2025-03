Jak wynika z sekcji zwłok, Gene Hackman znajdował się w zaawansowanym stadium Alzheimera i zmarł z powodu choroby serca. Miał także liczne, inne schorzenia m.in. nadciśnienie i problemy z oddychaniem. Zmarł najprawdopodobniej kilka dni po swojej 64-letniej żonie.

Gene Hackman zmarł na serce

Betsy Arakawa miała z kolei umrzeć z powodu hantawirusowego zespołu płucnego. Jest to jednostka chorobowa, która jest związana z hantawirusami przenoszonymi przez gryzonie. Objawia się przez ból mięśni, nudności, wymioty i zawroty głowy.

Po kilku dniach przechodzi do fazy płucnej, która charakteryzuje się spadkiem ciśnienia tętniczego, tachykardią i obrzękiem płuc. Może powodować niewydolność oddechową, prowadzącą do śmierci. Nawet przy intensywnym leczeniu śmiertelność wynosi 40-60 proc.

Wyniki sekcji zwłok ogłoszono na konferencji prasowej zorganizowanej przez biuro szeryfa Santa Fe.

95-letni Gene Hackman, jego 64-letnia żona - Betsy Arakawa, oraz jeden z ich psów zostali znalezieni martwi 26 lutego. Przebywali w oddzielnych pomieszczeniach w ich domu w Santa Fe w Nowym Meksyku. Wkrótce po odnalezieniu ciał, cytowany przez AP szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza podkreślił, że "nie było oznak, na zaangażowanie osób trzecich". Na ciałach aktora oraz jego żony nie odnaleziono żadnych ran.

Pies, owczarek niemiecki, znajdował się około metra od kobiety, w szafie w łazience. Na posesji były jeszcze dwa inne, żywe, psy - jeden w łazience z Arakawą a drugi na zewnątrz domu.

Gene Hackman - legendarny aktor i zdobywca dwóch Oscarów

Eugene Allen Hackman urodził się 30 stycznia 1929 r. w San Bernardino w rodzinie Eugene'a Ezry Hackmana i Anny Lydii Elizabeth z domu Gray - ojciec pracował w drukarni lokalnej gazety "Commercial News". W 1945 r. zaciągnął się do Korpusu Piechoty Morskiej. Ukończył kurs łączności i służył jako radiooperator w amerykańskich bazach wojskowych w Chinach, na Hawajach i w Japonii.



Hackman w 1951 r. zakończył służbę i powrócił do Stanów Zjednoczonych. W 1956 r. przeniósł się do Kalifornii. Zatrudnił się w teatrze Pasadena Playhouse, tam zaprzyjaźnił się z początkującym aktorem Dustinem Hoffmanem. Historycy filmu zauważają, że byli oni wówczas postrzegani jako "słabi", "nie rokujący" kandydaci na aktorów.

Okazało się jednak, że Hackman został jednym z najwybitniejszych amerykańskich aktorów lat 70. i 80. XX wieku. Przeszedł do historii kina dzięki takim filmom, jak "Francuski łącznik", "Rozmowa", "Strach na wróble" czy "Bez przebaczenia".



W swojej karierze, która trwała ponad sześć dekad, zdobył dwa Oscary (za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia"), cztery Złote Globy, Nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych, dwie nagrody BAFTA i Srebrnego Niedźwiedzia.

