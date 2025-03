Na początku października funkcjonariusze z Oddziału Kontrterrorystów z Bydgoszczy zorganizowali akcję zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. Pomylili jednak mieszkania, a zdaniem współwłaściciela lokalu przy ulicy Jaśkowa Dolina zasugerowali się identycznym numerem miejsca parkingowego, z którego miał korzystać poszukiwany.

ZOBACZ: Żandarmeria w domu Ewy Stankiewicz. "Szukali części tupolewa"

- O 6:05 telefon mam od lokatorki, że było wtargnięcie kontrterrorystów. Wyłamali drzwi i rzucili granat hukowy - powiedział Piotr Kucharski, współwłaściciel mieszkania, w rozmowie z reporterem Polsat News Michałem Tokarczykiem. W ocenie mężczyźni funkcjonariusze "chyba nawet w lodówce sprawdzali".

Jak dodał, po jego przybyciu na miejsce lokatorka była roztrzęsiona, a jej córka ciągle trzymała ją za nogę. - Zauważyli, że poszukiwany zaparkował pod numerem 15 na parkingu podziemnym. Logiczne według nich było, że mieszka pod piętnastką. On mieszkał pod innym numerem. Numer parkingu nigdy się nie potwierdza z numerem mieszkania - wyjaśnił pan Piotr.

Policja weszła do złego mieszkania. Na komendzie "nikt nic nie wiedział"

Po całym zdarzeniu, jak zdradził współwłaściciel, policja zaczęła wypytywać się o numery polis ubezpieczeniowych, a także zaprosiła go na komendę przy ulicy Kartuskiej w Gdańsku. Tam okazało się, że na komisariacie "nikt nic nie wie".

- Poczekałem 15 minut, aż ktoś zszedł. Powiedział mi, że on tylko mnie przesłucha, ale nie będzie miał nic z tym do czynienia. Po spisaniu tego protokołu poprosiłem o jakiś kontakt, z kim mógłbym rozmawiać - opisał, podkreślając, że "na tym się sprawa skończyła".

ZOBACZ: Rektor Uniwersytetu Jana Długosza zatrzymany. Akcja służb w Częstochowie

- W tym samym dniu, gdzieś koło 10:00, zadzwonił komendant policji wojewódzkiej z Bydgoszczy, przeprosił na wstępie i powiedział, że wszystko pokryją i załatwią. Spytałem się, czy dostanę jakąś zaliczkę. Usłyszałem, że zapłacą po dostarczeniu dowodu kupna w wersji faktury. Powiedziałem, że reszta będzie rozpoznana po wymianie drzwi - dodał.

Współwłaściciel zwrócił się do policji z pismem, w którym przedstawił wstępne koszty na 2,5 tys. złotych za nadzór, dojazdy oraz poświęcony czas fachowcom, którzy zajmowali się doprowadzeniem mieszkania do wyglądu sprzed akcji. - Byłem jedyną osobą upoważnioną do pilnowania dobytku i nadzorowania wymiany drzwi - zaznaczył.

Policja pomyliła mieszkania, zapłacić za to nie chciała. "To są kpiny"

W związku z remontem mieszkania, wymianą drzwi czy podłogi mężczyzna wynajął na cztery dni hotel dla lokatorki z dzieckiem. Później, z odpowiedzi policji dowiedział się, że nie otrzyma wspomnianych 2,5 tys. złotych i w tej sytuacji może złożyć sprawę do sądu cywilnego. Ostatecznie - według ustaleń serwisu trójmiasto.pl - otrzymał 18 tys. złotych za spowodowane zniszczenia.

- To są kpiny, chciałem to szybko, sprawnie załatwić. Nie chciałem na tym zarobić złotówki - wyznał.

Mimo to podkreśla, że nie jest to jeszcze koniec sprawy. Jak wyjawił, nie waha się pójść do sądu, aby walczyć za poświęcony czas, dojazdy oraz traktowanie przez policję w Bydgoszczy jako "zło konieczne". - Powinien przyjechać do mnie negocjator lub rzeczoznawca. Tu było zero. Z ich strony była to forma starej poczty, a nie droga mailowa - skwitował pan Piotr.

Prok. Mariusz Duszyński z gdańskiej Prokuratury Okręgowej powiedział na łamach trojmiasto.pl, iż w sprawie omyłkowego wtargnięcia do mieszkania wszczęto śledztwo dotyczące przekroczenia uprawień przez funkcjonariuszy publicznych.

