17. Forum Gospodarcze TIME. "Polska w Europie razem na rzecz cyfrowej dekady"

O skali i bogactwie tematów omawianych podczas Forum świadczą już chociażby dwie liczby: na 6 scenach w wystąpieniach i prezentacjach merytorycznych, fire chatach i w panelach dyskusyjnych wystąpi ponad 120 osób. Organizatorzy obiecują merytoryczną rozpiętość zaproponowanych tematów z takich głównych obszarów jak telekomunikacja, transformacja energetyczna, transformacja cyfrowa, cyberbezpieczeństwo, finasowanie przemian, współpraca w kraju i w ramach Unii Europejskiej, kwestie społeczne.

W szczegółach i w rozbiciu na poszczególne punkty agendy Forum znajdziemy w niej między innymi takie tematy jak sztuczna inteligencja, sieć 5G, strategia cyfryzacji, nowe technologie, Smart Grid, automatyzacja i robotyka, regulacje sektorowe, blockchain, przemysł kosmiczny, cyfrowa higiena, edukacja i wiele, wiele innych.

Kogo zobaczymy na Forum Gospodarczym TIME?

Forum Gospodarcze TIME to od lat unikalna okazja do spotkań, rozmów i dyskusji z udziałem znaczących osób ze świata polskiego biznesu informatycznego i telekomunikacyjnego oraz administracji i polityki w ich kręgach związanych z szeroko rozumianymi technologiami ICT.

Wymieńmy chociażby postacie najważniejsze i znane , takie jak Krzysztof Gawkowski - Wicepremier i Minister Cyfryzacji, Dariusz Standerski - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji, Maciej Wróbel - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michał Gramatyka - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji Monika Sikora - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Bartłomiej Pejo - Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejm RP, Kamila Kloc - Dyrektorka ds. Dekady Cyfrowej i Łączności w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, DG CONNECT, Jakub Boratyński - Dyrektor ds. Rynku, DG GROW (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP), Jacek Oko - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Tomasz Chróstny - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Prof. Włodzisław Duch, Prof. Paweł Wojciechowski, Prof. Maciej Rogalski, Michał Boni, Waldemar Pawlak, Anna Streżyńska.

Ponieważ tegoroczne Forum odbywa się w czasie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jego gośćmi w większej niż zazwyczaj reprezentacji będą też goście z zagranicy, wśród nich m.in. Cecilia Bonefeld-Dahl - Director General Digital Europe, Raphaël Lemahieu - Policy Officer, Financial Services at European Commission, Ulrich Ahle - CEO Gaia-X.

Rusza 17. Forum Gospodarcze TIME w Warszawie

Wielość tematów, doświadczeni paneliści, moc strategicznych wyzwań oraz kontekst aktualnych relacji wewnątrz Unii Europejskiej i wobec USA to w sytuacji trwającej polskiej Prezydencji wyjątkowa okazja do z jednej strony przedstawienia polskiego dorobku w sferze cyfryzacji naszej gospodarki i społeczeństwa, ale też do wyrażenia mocnym głosem stanowiska wobec europejskich i amerykańskich partnerów w obliczu najważniejszych zadań do wykonania w najbliższych latach.

Organizator - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, współorganizatorzy - Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland.

Forum dobędzie się 10 marca 2025 r. w Warszawie.

