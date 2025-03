Zełenski w Brukseli. "Dziękuję za mocny sygnał wsparcia"

- Dziękuję za mocny sygnał wsparcia od Unii Europejskiej. Dziękuję, że pomagacie nam od samego początku. W zeszłym tygodniu okazaliście nam solidarność, więc dziękuję w imieniu swoim i wszystkich Ukraińców - powiedział Wołodymyr Zełenski przed szczytem w Brukseli.

Prezydent Ukrainy dodał, że "czuje, że nie są to tylko słowa". - Wysyłacie pomoc dla żołnierzy i cywilów. Ważne, żebyśmy nie byli sami. To jest sygnał aby wzmocnić naszą produkcję w zakresie zbrojeń, to jest moment, aby wzmocnić naszą europejską obronność - powiedział Wołodymyr Zełenski w Brukseli.

Wołodymyr Zełenski na szczycie w Brukseli

Przed prezydentem Ukrainy przemawiał Antonio Costa. Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że szczyt jest "ważnym momentem", aby wzmocnić bezpieczeństwo Europy. Podziękował za szybkie reakcje, które pozwolą podjąć odpowiednie decyzje dotyczące obronności.

Dodał, że bezpieczeństwo i obrona Europy "nie jest czymś oddzielnym od obrony Ukrainy". Podkreślił, że "lepsza sytuacja Ukrainy przysłuży się Europie". Podziękował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu i zapewnił go, że Unia Europejska będzie stać u boku Ukrainy, aż do osiągnięcia pokoju, a później także do przystąpienia do sojuszu.

- Drogi Wołodymyrze, jesteśmy z tobą od pierwszego dnia i będziemy dalej cię wspierać. Będziemy cię wspierać również w przyszłości, podczas negocjacji pokojowych, kiedy Ukraina uzna, że jest odpowiedni czas. I co najważniejsze - w przyszłości kiedy Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej - powiedział.

Również Ursula von der Leyen podziękowała Zełenskiemu, podkreślając, że "trzeba działać wspólnie". - To jest przełomowy moment dla Europy, a Ukraina jest częścią europejskiej rodziny - powiedziała.

- Chcemy osiągnąć pokój poprzez siłę. Właśnie dlatego chcę dziś przedstawić przywódcom plan remilitaryzacji Europy, który może zmobilizować do 800 mld euro na inwestycje w obronność. Daje to państwom członkowskim przestrzeń fiskalną, aby inwestować w obronność - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. - Kluczem jest dozbrojenie UE, całej Europy, ale również wsparcie Ukrainy - dodała.

Nadzwyczajny szczyt w Brukseli. UE chce wzmocnić obroonyść

W czwartek w Brukseli odbywa się nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, w którym uczestniczyć będą szefowie państw i rządów wszystkich krajów członkowskich. W spotkaniu bierze także udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tematem będzie wsparcie dla Ukrainy i obronność Europy.

Rozmowy będą dotyczyły m.in. przedstawionego przez Ursulę von der Leyen pięciopunktowego planu dozbrajania Europy, który ma zmobilizować do 800 mld euro na obronność. Plan zakłada poluzowanie unijnych reguł wydatkowych, pakiet pożyczek o wartości 150 mld euro m.in. na obronę przeciwlotniczą czy możliwość wykorzystania środków z polityki spójności na obronność.

W spotkaniu bierze udział Donald Tusk. Przed szczytem powiedział, że "trzeba powstrzymać Rosję". - Europa musi podjąć wyścig zbrojeń i go wygrać, Rosja musi go przegrać tak jak ZSRR 40 lat temu - powiedział premier podczas spotkania z dziennikarzami.

- Jesteśmy w dniu, w którym wszystko może się zmienić i chyba wszystko się zmieni, jeśli chodzi o determinację Europy w kwestii zbrojeń, przemysłu obronnego i gotowości do podjęcia tego wyzwania, jakie rzuciła Rosja całemu światu - dodał.