W Iwiem wzniesiony zostanie pomnik pomidora - informuje białoruska agencja rządowa. Monument ma powstać do końca lipca, tak by jego widokiem mogli się cieszyć uczestnicy zaplanowanego na początek sierpnia festiwalu.

Choć wydawać by się mogło, że to ziemniak jest narodowym dobrem Białorusi, kraj zdecydował się oddać honory innemu warzywu - pomidorowi. Propagandowa agencja BiełTA powiadomiła, że w miejscowości Iwie w obwodzie grodzieńskim stanie pomnik, który go uhonoruje.

Lokalny samorząd rozpisał już konkurs na projekt statuy. Mogą w nim wziąć udział nie tylko rzeźbiarze i architekci, ale każdy, kto przedstawi interesującą propozycję. Agencja podkreśla, że mile widziane jest zaangażowanie placówek oświatowych, studentów i nauczycieli. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 kwietnia.

Białoruś. W Iwiem stanie pomnik pomidora

Pomnik pomidora stanąć ma na nabrzeżu miejskiego stawu w Iwiem. Nie bez przyczyny - to właśnie tam co roku odbywa się festiwal organizowany na cześć tego warzywa, który przypada na początku sierpnia.

W tym roku wydarzenie rozpocząć ma się uroczystym marszem przez centrum miasta. Następnie biesiadnicy będą mogli wziąć udział w koncercie i konkursie na najlepszy kostium tematyczny. Festiwalowi towarzyszyć będzie również przedstawienie dla dzieci i loteria. Najważniejszym punktem dnia ma być jednak bitwa na pomidory.

BiełTA wskazuje, że Iwie słynie z wysokich plonów wysokiej jakości pomidorów najróżniejszych gatunków i odmian.