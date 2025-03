Polsatnews.pl wyprzedza tvn24.pl w informacjach i publicystyce

Serwis informacyjny Polsatnews.pl zanotował w lutym imponujący wzrost popularności, plasując się na czwartym miejscu w kategorii "Informacje i publicystyka - ogólne" według badania Mediapanel. Tvn24.pl uplasował się na miejscu szóstym.

To już trzeci raz w historii, kiedy Polsatnews.pl wyprzedza konkurencyjny portal - poprzednie sukcesy miały miejsce w kwietniu i maju 2023 roku. Za tym wynikiem stoją bogate i różnorodne publikacje: najświeższe, pogłębione informacje z kraju i ze świata oraz atrakcyjne materiały wideo. Użytkownicy serwisu doceniają jego wiarygodność i różnorodność treści, co czyni go jednym z najpopularniejszych źródeł informacji w Polsce.

Dzięki konsekwentnej strategii rozwoju i dostarczaniu wartościowych treści Polsatnews.pl umacnia swoją pozycję jako jedno z najszybciej rozwijających się źródeł informacji w kraju.

Stały wzrost liczby użytkowników

- Analizując dane, mogę śmiało powiedzieć, że Polsatnews.pl od początku 2024 roku cechuje się najlepszą dynamiką wzrostu. Od roku obserwujemy stały wzrost liczby RU odwiedzających nasz serwis - mówi Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki oraz redaktor naczelny Interii.

Polsatnews.pl zapewnia swoim użytkownikom zawsze aktualne newsy z Polski i ze świata. Dodatkowo internauci znajdą w nim najnowsze materiały "Wydarzeń" oraz omówienia flagowych programów publicystycznych stacji, prowadzonych przez topowych dziennikarzy Polsatu. Mowa o takich pozycjach jak "Gość Wydarzeń", "Graffiti", "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", "Najważniejsze pytania", "Lepsza Polska", "Punkt Widzenia Jankowskiego", "Punkt Widzenia Szubartowicza" czy "Debata Gozdyry".

Programy tę są również dostępne w całości w serwisie. Ukazują się w nim także materiały o bohaterach "Interwencji" czy "Państwa w Państwie".

Polsatnews.pl dociera do szerokiej grupy obiorców (TV i Internet). Dzięki współpracy w ramach Grupy Polsat Plus materiały jego redakcji są udostępniane w kanałach telewizyjnych Polsatu oraz w portalu Interia.

Źródło: Badanie Mediapanel, luty 2025

red / Polsatnews.pl